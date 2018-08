Wall Street incerta Pesa crisi in Turchia

Wall Street in cauto rialzo : Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street intimorita come i listini europei dalla crisi finanziaria in Turchia e da un possibile contagio dei mercati emergenti. Per la giornata odierna non ...

I due veri motivi per i quali Elon Musk vuole dire addio a Wall Street : Elon Musk non è certo famoso per i suoi modi felpati. E sa usare bene i social network, a volte al limite della liceità. Lo ha fatto anche questa volta: si è presentato su Twitter, martedì 7 agosto, ...

La tempesta turca affossa Wall Street : Nessun segnale di ripresa per Wall Street , che si conferma debole a metà seduta . Anche la Borsa più grande del mondo accusa i timori che la crisi finanziaria in Turchia possa contagiare altre economie . A farne le spese, come avvenuto per le Borse europee , è soprattutto il comparto finanziario alla luce del ...

A Wall Street esplode il fenomeno Roku : Teleborsa, - Non si ferma l'avanzata di Roku a Wall Street. I titoli del produttore di lettori digitali si è portato sui massimi di sempre a 60,23 dollari, ignorando il generale malumore dei mercati. ...

Apertura in rosso per Wall Street : Wall Street avvia la seduta in rosso seguendo la scia dei mercati mondiali, trainati al ribasso dalle tensioni generate dall'allarme lanciato dalla BCE sulla difficile situazione economica della ...

Borsa - chiusura Wall Street : Dow Jones -0 - 29% - Nasdaq +0 - 04% : chiusura contrastata per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,29% a 25.508,96 punti, il Nasdaq sale dello 0,04% a 7.891,78 punti mentre lo Standard and Poor 500 cede lo 0,14% a 2.853,58 punti.

Apertura stabile per Wall Street : Apertura in linea con la parità per Wall Street , dove il Dow Jones avvia la seduta sostanzialmente stabile e si posiziona su 25.580,33 punti, +0,05%,; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza ...

Speculazione e trimestrali - ecco perché Musk vuole salutare Wall Street : Elon Musk ha scelto Twitter per fare un annuncio: "Sto considerando la possibilità di rendere Tesla privata". Cioè di ritirarla da Wall Street. E ha fatto anche il prezzo: chi vorrà ricomprare una fetta della casa automobilistica e tenersela al riparo dalle fluttuazioni di borsa, dovrà mettere sul piatto 420 dollari per azioni. A questa cifra, Musk valuta Tesla 71,3 miliardi di dollari, 82 miliardi incluso il debito. ...

Wall Street avvia la giornata senza slancio : Inizio di seduta in lieve ribasso per Wall Street , con il Dow Jones , che apre in calo dello 0,06% . Incolore lo S&P-500 , che apre a 2.856,05 punti, -0,12%,. Sotto la parità anche il Nasdaq 100 , -0,...

Stop alle pressioni di Wall Street Elon Musk rischia l'indagine Sec : Elon Musk sta valutando se procedere al delisting di Tesla con un’operazione da 50 miliardi di dollari che lo vedrebbe offrire 420 dollari per azione e il titolo decolla a Wall Street chiudendo a +11%, ancora un 10,5% sotto i prezzi della possibile Opa. Musk, che da ieri ha anche il fondo sovrano dell’Arabia Saudita tra i suoi soci e che sta organizzando i finanziamenti per il nuovo impianto produttivo che aprirà a Shanghai, ...

Tesla - Elon Musk vuole portarla via da Wall Street : “Troppa pressione” : Un cinguettio malandrino di Elon Musk, e i riflettori puntano di nuovo sul patron dell’azienda di auto elettriche. “Sto pensando di privatizzare Tesla a 420 dollari per azione”, il tweet del vulcanico sudafricano. Un delisting da Wall Street che avverrebbe dunque con un premio del 20% rispetto alla chiusura di lunedì passato, e che ha spinto il titolo in avanti del 10,99% fino a 379,57 dollari, prima di essere sospeso per ...

Elon Musk vuole ritirare Tesla da Wall Street : ecco perché - : Con un tweet , prima, e una lettera ai dipendenti , poi, , il fondatore e Ceo della società ha indicato la possibilità di rendere privata la casa automobilistica. Obiettivo: meno vincoli e protezione ...

Tesla - Elon Musk valuta un'Opa per uscire da Wall Street : Elon Musk si conferma una fonte di sorprese a getto continuo. Ieri l'imprenditore di origini sudafricane ha lanciato prima quella che sembrava una provocazione e dopo un'operazione dai mille risvolti sulla sua Tesla. Musk ha infatti avanzato l'ipotesi di lanciare un'offerta pubblica d'acquisto sulla Casa californiana per cancellare le azioni dai listini di Wall Street e ha così fatto volare il titolo Tesla quotato sul Nasdaq. Il ...