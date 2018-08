Volkswagen Gran California | il nipote “grande” del Bulli – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 agosto 2018) Un van costruito su basemerita ogni attenzione, e per il Vwè così dal 1988. Nel frattempo è diventato un veicolo camperizzato tra i più apprezzati al mondo, coi suoi 160 mila esemplari venduti. Oggi la casa di Wolfsburg ne presenta un secondo modello, il. O meglio presenterà, visto che i mezzo farà il suo debutto ufficiale al Salone Internazionale del Caravan di Düsseldorf, in programma dal 24 agosto al 2 settembre. Questa nuova “creatura” è stata realizzata sulla base del nuovo Crafter e si inserisce a metà strada tra i veicoli commerciali e quelli per il tempo libero, intorno ai sei metri di lunghezza e comprensivi di bagno. Oltre ovviamente ad avere un’ampia area notte al posteriore il, che arriverà ad inizio 2019, sarà disponibile anche con tetto alto a mansarda per i bambini. L'articolo...