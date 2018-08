Voleva fare il giro del mondo - 25enne stuprata e uccisa in Costa Rica : In centinaia, sia locali che stranieri, hanno partecipato alla 'Marcha de Blanco' , Marcia bianca, organizzata a Santa Teresa in Costa Rica per rendere omaggio a María Trinidad Matus. Venticinque anni,...

"Modugno cantò Volare solo perché al festival nessuno lo Voleva fare" : Non sembra vero: Nel blu dipinto di blu ha compiuto 60 anni. E anche un altro capolavoro, Meraviglioso, ne fa cinquanta tondi tondi. Per di più, quest'anno Domenico Modugno ne avrebbe festeggiato novanta. Un incrocio magico di ricorrenze che, alla vigilia dell'evento "Meraviglioso Modugno" nella sua Polignano a Mare, fa dire alla donna della sua vita, Franca Gandolfi che "ancora oggi, a 24 anni dalla morte, Mimmo è una presenza continua per me". ...

Niccolò Bettarini : “Volevano ammazzarmi - ma lo rifarei ancora : darei la vita per i miei amici” : Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini conferma di essere stato riconosciuto dai suoi assalitori. “Volevano ammazzarmi”. Niccolò Bettarini racconta il momento dell’aggressione subita e che sarebbe potuta costargli la vita. Poi, confermando di essere intervenuto nella rissa a difesa di un amico, ammette: “Lo rifarei, darei la vita per i miei amici”. ECCO COSA ERA SUCCESSO NEL DETTAGLIO Niccolò Bettarini racconta alla Gazzetta dello ...

Niccolò Bettarini dopo l'aggressione "Volevano uccidermi"/ “Darei la vita per i miei amici - lo rifarei ancora” : Niccolò Bettarini racconta i momenti drammatici dell'aggressione fuori del locale Old Fashion e spiega di essere disposto a dare la vita per i suoi amici. La reazione di mamma e papà.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:03:00 GMT)

Getta cane in acqua con una pietra al collo : non Voleva fare il bagno/ Trapani - denunciato il proprietario : Getta cane in acqua con una pietra al collo: non voleva fare il bagno. Trapani, denunciato il proprietario. Il povero animale è riuscito a liberarsi e a raggiungere la riva(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 12:03:00 GMT)

I migranti sbarcati dalla Diciotti : "Eravamo terrorizzati - non Volevamo fare male a nessuno" : "Non abbiamo aggredito nessuno ci sono stati 5-10 minuti di grande confusione e paura, ma non volevamo fare del male ad alcuno. Eravamo terrorizzati non volevano tornare in Libia. Eravamo pronti a tuffarci in mare e a rischiare la vita piuttosto che ritornare a terra", a riportare le voci dei migranti sbarcati dalla nave Diciotti della Guardia costiera italiana è Sahar Ibrahim, l'operatrice italo-egiziana di Unicef/InterSos a bordo dalla ...

Bahamas - modella morsa da uno squalo : Voleva fare una foto da postare su Instagram : Il suo nome è Katarina Zarutskie e lei è una fashion modella e influencer molto famosa in California. La giovane sta molto facendo parlare di sé nelle ultime ore dopo essere stata morsa da uno squalo alle Bahamas. La cosa che maggiormente ha colpito i suoi follower e non solo è che la giovane si è volontariamente tuffata in una zona piena zeppa di questi pesci potenzialmente pericolosi per farsi fare una invidiabile e coraggiosa foto da postare ...

Nainggolan - parla la sorella Rania : 'Radja non Voleva lasciare la Roma. L'Inter può fare male alla Juve' : Intervistata da ' Fuorigioco ', settimanale della Gazzetta dello Sport , la sorella gemella di Radja Nainggolan , Rania , ha parlato della scelta del fratello di passare dalla Roma alL'Inter . IL RAPPORTO CON RADJA - 'Al 90% io giocherò con la Vis Fondi, calcio a 5.

Francia - fermati militanti di destra : Volevano fare attentati contro gli islamici : Una guerra senza quartiere ai musulman i, con attentati per colpire soprattutto gli islamici integralisti. Gli 007 francesi hanno fermato nelle scorse ore dieci militanti di estrema destra accusati di ...

Bimba non vaccinata muore a 6 anni : "poteva salvarsi"/ Video - "Volevamo fare il vaccino" : fermata dalla febbre : Bimba non vaccinata muore a 6 anni a causa della Meningite di tipo C: il drammatico racconto del padre e un accorato appello a Salvini affinchè i vaccini siano obbligatori.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 19:19:00 GMT)

Voleva costringere la 15enne a fare sesso - ma non solo. Cosa scoprono dal suo cellulare. Le indagini dei carabinieri rivelano un retroscena inquietante : Una vicenda gravissima è accaduta nella provincia di Cagliari. Il protagonista è un operaio quarantanovenne di Sestu già noto alle forze dell’ordine. Secondo quanto si apprende da un’iniziale ricostruzione dei fatti, il quarantanovenne avrebbe dapprima, in più di un’occasioni, inviato una serie di foto e video a luci rosse alla 15enne figlia della sua compagna e in un’occasione avrebbe anche tentato di costringerla ...