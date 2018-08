Virus West Nile | nuovo caso nel Trevigiano | donna muore all’ospedale di Oderzo

Il Virus del West Nile fa un'altra vittima : morta una donna di 74 anni : Si tratta di una malata terminale ricoverata nell'ospedale di Oderzo (Treviso). Ecco cos'è la febbre del Nilo e le...

Virus del West Nile : cosa succede in Italia : Si sono registrati centinaia di contagi da febbre del Nilo e quattro decessi, tutti di persone anziane. Emilia, Veneto e Lombardia le regioni più colpite

Come si trasmette il Virus killer West Nile - che ha ucciso due anziani a Ferrara : "Nella provincia di Ferrara, dopo il decesso avvenuto negli ultimi giorni di luglio di un paziente residente a Cento, si sono registrati ulteriori due decessi avvenuti in data 9 agosto, dovuti a forme neuro invasive particolarmente gravi di malattia da West Nile virus". Era scritto così in una nota dell'azienda Ausl di Ferrara, pubblicata sul sito del servizio sanitario regionale. Si tratta, informa l'Ausl, di ...

Malattia da West Nile Virus : situazione attuale nella provincia di Ferrara : “nella provincia di Ferrara, dopo il decesso avvenuto negli ultimi giorni di luglio di un paziente residente a Cento, si sono registrati ulteriori due decessi avvenuti in data 9 agosto, dovuti a forme neuro invasive particolarmente gravi di Malattia da West Nile virus“: lo rende noto l’Ausl. “Si tratta di due residenti a Ferrara, di 69 e 86 anni, entrambi affetti da patologie cardio-vascolari, ricoverati presso l’Azienda ...

Atri tre casi di West Nile - il Virus si sta diffondendo. L'Usl 4 lancia l'allarme : Colpiti due ultraottantenni, uno dei quali ricoverato in ospedale a San Donà e una 53enne. Previsto un aumento dei contagi appello del sindaco ai residenti

Il Virus West Nile fa altre due vittime a Ferrara | : Le vittime, di 69 e 86 anni, avevano sviluppato forme neuro invasive particolarmente gravi della malattia trasmessa dalla zanzara "Culex", molto diffusa nella zona. A luglio nella stessa provincia si ...

Il Virus West Nile fa altre due vittime a Ferrara : Il virus West Nile fa altre due vittime a Ferrara Le vittime, di 69 e 86 anni, avevano sviluppato forme neuro invasive particolarmente gravi della malattia trasmessa dalla zanzara “Culex”, molto diffusa nella zona. A luglio nella stessa provincia si era registrato un altro caso. Un quarto decesso era avvenuto in ...

Virus West Nile - cresce la paura per la zanzara : due morti a Ferrara : Si tratta di due residenti a Ferrara di 69 e 86 anni, che si trovavano ricoverati all'ospedale Sant'Anna da fine luglio. Entrambi erano già affetti da malattie cardio vascolari. Salgono dunque cinque le persone uccise quest’estate dalla puntura della zanzara ‘culex'.Continua a leggere

WEST NILE - ALTRI DUE CONTAGI A ROVIGO/ Ultime notizie : il Virus ha ucciso un 89enne a Padova : Padova, 89enne muore per la WEST NILE. Ultime notizie: Mario Lazzarini deceduto per una puntura di zanzara. L'assessore regionale del Veneto Coletto rassicura tutti.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 17:48:00 GMT)

West Nile - il Virus uccide 89enne a Padova/ Ultime notizie : "situazione sotto controllo" : Padova, 89enne muore per la West Nile. Ultime notizie: Mario Lazzarini deceduto per una puntura di zanzara. L'assessore regionale del Veneto Coletto rassicura tutti.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 12:50:00 GMT)

WEST NILE - IL Virus UCCIDE 89ENNE A PADOVA/ Ultime notizie : seconda vittima su 51 casi in Veneto : PADOVA, 89ENNE muore per la WEST NILE. Ultime notizie: Mario Lazzarini deceduto per una puntura di zanzara dopo il ricovero all'ospedale di Schiavonia, situazione precipitata mercoledì.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 22:00:00 GMT)

FEBBRE WEST NILE - 52 CASI IN EMILIA ROMAGNA E VENETO/ Ultime notizie : trasmissione Virus è cominciata prima : virus WEST NILE, morto un uomo a Verona: prima vittima in VENETO, dove i CASI sono 19. “Attenzione ai massimi livelli”, assicura assessore regionale alla Sanità. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 15:02:00 GMT)

L'Azienda Sanitaria di Rovigo dichiara lo stato endemico del Virus West Nile : Il primo ceppo virale fu isolato in Uganda nel 1937 nel distretto West Nile dal quale prende il nome per poi diffondersi in Africa, Asia, Europa. I serbatoi del virus sono uccelli selvatici e zanzare le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all'uomo. Per regolare la sorveglianza epidemiologica, in Italia esiste un Piano nazionale del Ministero della Salute che integra l'osservazione veterinaria dello stato dell'infezione con la ...

Virus West Nile - morto un uomo a Verona/ Ultime notizie : 19 casi in Veneto - “attenzione ai massimi livelli” : Virus West Nile, morto un uomo a Verona: prima vittima in Veneto, dove i casi sono 19. “attenzione ai massimi livelli”, assicura assessore regionale alla Sanità. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 12:53:00 GMT)