Vincent Bolloré | così il gruppo del finanziere bretone ha messo in ginocchio la ravennate

(Di lunedì 13 agosto 2018) Non solo Telecom, Mediobanca e Mediaset. Negli interessi dell‘impero costruito in Italia dac’è spazio anche per la logistica da e per l’Africa. Con i metodi duri, sia pur leciti, che mettono inuna piccola azienda di Ravenna, Adrialogica, ormai sull’orlo del fallimento. Che cosa è accaduto esattamente? Secondo il, interpellato dal fattoquotidiano.it, assolutamente nulla dal momento che “non abbiamo mai avuto delle negoziazioni” con Adrialogica. Ma, secondo i documenti di cui siamo in possesso, c’è stata invece una lunga trattativa fra i francesi e l’azienda di Ravenna. Tutto perfettamente regolare, ma la procedura lunghissima ha finito per sfiancare la piccola azienda italiana. Innanzitutto fra le due imprese c’è stato un accordo per lo scambio di informazioni riservate cui è seguito poi un documento ...