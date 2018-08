Vigilessa aggredita a Torino finisce in ospedale | “Ho temuto di dover sparare | ma l’ho

fanpage

: A nome mio e di tutta la Città di Torino esprimo profonda vicinanza alla vigilessa aggredita. Un'occasione per riba… - c_appendino : A nome mio e di tutta la Città di Torino esprimo profonda vicinanza alla vigilessa aggredita. Un'occasione per riba… - backinthegood : Ciao ministro dei somari @matteosalvinimi Ma un encomio a questa vigilessa lo diamo? Che so io, almeno una citazion… - 19TIZIANO72 : RT @c_appendino: A nome mio e di tutta la Città di Torino esprimo profonda vicinanza alla vigilessa aggredita. Un'occasione per ribadire il… -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Unaè stata picchiata da un uomo nel centro di: “Ho trovato la forza per rialzarmi, per girarlo e metterlo a terra.ammanettato io, l’arrestofatto io”, ha spiegato descrivendo la brutale aggressione che l’ha portata al pronto soccorso. L’agente era intervenuta per difendere due ragazze.