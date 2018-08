Video / Psg Caen (3-0) : highlights e gol della partita (Ligue 1) : Video Psg Caen (3-0) : highlights , gol della partita valida per la prima giornata di Ligue 1, esordio vittorioso per Buffon con il Paris Saint Germain.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 09:53:00 GMT)

Psg - accoglienza 'Mondiale' per Mbappé - Kimpembe e Areola : tutti gli omaggi dei compagni. IL Video : Parcheggio privato Ma le sorprese non sono state solo in campo, perché anche all'arrivo a Camp des Loges, i tre campioni del mondo hanno ricevuto un'accoglienza a caratteri cubitali: "Bravo" è la ...