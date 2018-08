Vicenza Italbasket City – Sabato l’Italia femminile contro Wake Forest University

sportfair

(Di lunedì 13 agosto 2018)è sempre “”, ladopo la Sperimentale. Azzurre18 agosto (ore 20.30). Incasso interamente devoluto alla Lega Italianai tumori Dopo le quattro partite giocate e vinte dalla Nazionale Sperimentale di Meo Sacchetti, aè arrivato il momento delle Azzurre.18 agosto la squadra allenata da Marco Crespi affronterà(Palasport di via Goldoni, ore 20.30), il College di Elisa Penna che giocheràFrancesca Dotto e compagne, prima di aggregarsi al raduno Azzurro per la trasferta in Francia. L’incasso della partita consaranno interamente devoluti alla L.I.L.T., la Lega Italiana per la Lottai Tumori. La Nazionale che è in raduno a Treviso dall’11 agosto ha una fortissima connotazione veneta. Oltre a Giorgia Sottana, cresciuta nella Marca, coach ...