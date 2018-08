Via libera Figc a Serie B a 19 squadre

Calcio – Serie B : Via libera al campionato a 19 squadre : Serie B: ok della FIGC al campionato a 19 squadre, si parte il 24/8 Il commissario straordinario della FederCalcio, Roberto Fabbricini ha dato il via libera al campionato di Serie B a 19 squadre, anziché 22. Restano inalterati il numero delle promozioni (tre) e delle retrocessioni (quattro). A seguito della decisione della Figc si è tenuta la cerimonia di compilazione del calendario di Serie B, che inizierà il 24 agosto e si chiuderà ...

CLAMOROSO : la FIGC modifica l'art. 50 NOIF - è il Via libera alla B a 19 squadre : 00544/2018 del 10.8.2018 del Presidente del Collegio di Garanzia dello sport è stata sospesa l'esecutività della richiamata decisione della Corte Federale di Appello fino alla data della camera di ...

SilVia Provvedi parla della fine della storia con Fabrizio Corona : Mi son liberata di persone non salutari : Silvia Provvedi si è sfogata con un post pubblicato su Instagram. La cantante de ‘Le Donatella’, seppur senza mai citare Fabrizio Corona, ha lanciato un messaggio indiretto all’ex. La cantante ha scritto il breve sfogo in un post pubblicato sul social Per molto tempo Silvia ha vissuto senza la spensieratezza di una ventenne Dopo la fine della storia con l’ex manager di paparazzi, Silvia sente di aver fatto la cosa ...

Taranto - Via libera alla costruzione del nuovo ospedale : costerà 200 milioni : Il progetto esecutivo è stato poi trasmesso ad Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d' impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia, società ...

Maltempo Lombardia : liberata la Via Emilia nel Lodigiano - ripulita da alberi : liberata la SS9 via Emilia nel Lodigiano: gli alberi caduti all’altezza della frazione Zorlesco di Casalpusterlengo e i veicoli coinvolti sono stati rimossi grazie al lavoro dei vigili del fuoco di Lodi e di Casalpusterlengo. Anas si prepara alla riapertura al traffico. L'articolo Maltempo Lombardia: liberata la via Emilia nel Lodigiano, ripulita da alberi sembra essere il primo su Meteo Web.

Tav - la mazzata per i grillini contro l'alta velocità Torino-Lione : Via libera al cantiere dalla Corte dei conti : Brutte notizie per i NoTav e i grillini come Alessandro Di Battista che sperano di fermare il cantiere della Tav Torino-Lione. Lo scorso 19 luglio, la Corte dei conti ha dato il via libera a due ...

Approvato il nuovo Prg di Castiglione del Lago - Via libera alla parte operativa : ... Forza Italia, un giudizio sostanzialmente positivo, pur con la pecca della lentezza di un iter durato 13 anni: «Castiglione è cambiata rispetto a 13 anni fa, avevamo un economia in espansione, una ...

Accordo Real-Bayern per Thiago Alcantara - Via libera a Modric all’Inter? : Modric INTER- Secondo quanto riportato dall’emittente radiofonica Onda Cero, il Real Madrid ha trovato l’Accordo per l’acquisto dal Bayern Monaco di Thiago Alcantara. Perez libera Modric per l’Inter? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE L'articolo Accordo Real-Bayern per Thiago Alcantara, via libera a Modric ...

Cagliari - Via libera in appello : Joao Pedro disponibile a metà settembre : ROMA - Confermata in appello la squalifica di 6 mesi inflitta lo scorso maggio a Joao Pedro . La seconda sezione del Tna ha respinto "l'appello ex art. 34.2 CSA proposto il 9 luglio 2108 dall'atleta ...

Scuola : dal Cdm Via libera all'assunzione di oltre 57 mila docenti : Si tratta di 43.980 docenti su posto comune e 13.342 docenti su posto di sostegno - Il consiglio dei Ministri di ieri sera ha approvato, all'unanimità, l'assuzione a tempo indeterminato di oltre ...

Via libera all'assunzione di 57mila docenti : Via libera all'assunzione di oltre 57mila docenti. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno e del ministro dell'Economia Giovanni Tria e ...

Scuola - Via libera all’assunzione di oltre 57mila docenti : ok dal Consiglio dei ministri : Il governo ha dato l'ok ai contratti a tempo indeterminato per 43.980 docenti su posto comune e 13.342 docenti su posto di sostegno oltre alle assunzioni per 212 dirigenti scolastici, 46 unità di personale educativo e 9.838 unità di personale Ata.Continua a leggere

Scuola - dal Consiglio dei ministri Via libera a 57.322 assunzioni di personale docente : Di queste, 43.980 riguardano prof su posto comune, 13.342 insegnanti su posto di sostegno e 212 dirigenti scolastici. Per evitare che i docenti chiedano il trasferimento appena unanno dopo il concorso, verrà bandito solo dove ci sono posti liberi, vincolando poi, per un periodo, la permanenza di chi vieneassunto".

Scuola - da Cdm Via libera a 57.322 assunzioni di personale docente : Il Consiglio dei ministri ha approvato l'autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l'anno scolastico 2018-2019, 57.322 unità di personale ...