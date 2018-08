Verso Ferragosto perturbato al centro-sud con temperature in calo

retemeteoamatori

(Di lunedì 13 agosto 2018) Situazione meteo live Buon pomeriggio amici come è ben visibile dal radar della protezione civile , stiamo entrando nel vivo della 2° perturbazione di Agosto. Infatti troviamo gia’ diversi temporali al Nord tra Piemonte, Lombardia ed alto Triveneto in motoest/nord-est. Non sono da escludere locali nubifragi , grandinate e raffiche di vento. Qualche primo episodio di instabilità tra le interne dele tra le due isole Maggiori. Evoluzione meteo fino aMartedì – tra notte e mattina forti temporali si organizzeranno lungo una linea di convergenza tra libeccio e grecale tra Liguria orientale, Toscana soprattutto di nord-ovest ed anche all’Emilia (specie zone appenniniche e pedemontane) con la formazione si sistemi temporaleschi auto-rigeneranti e semi-stazionari dal mar Ligure che potrebbero apportare notevoli accumuli pluviometrici, grandinate e ...