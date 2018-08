Vela – Verve Cup Offshore Regatta | dopo quattro giorni di regate Enfant Terrible-Minoan

Vela – Il Farr 40 Enfant Terrible a Chicago per la Verve Cup : La stagione del Farr 40 Enfant Terrible-Minoan Lines inizia a Chicago con la Verve Cup Offshore Regatta Dopo aver raccolto una lunga scia di successi a bordo del J/70 nella stagione 2018, per il pluricampione iridato Alberto Rossi è tempo di ritornare a regatare a bordo del Farr 40 Enfant Terrible-Minoan Lines. Prenderà infatti il via domani, nelle acque del Lago Michigan, in Illinois (USA), la Verve Cup Offshore Regatta: tra le 110 ...