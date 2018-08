Variazioni Destiny 2 I Rinnegati | in arrivo ricompense più eque per le attività

optimaitalia

: Variazioni #Destiny2 I Rinnegati, in arrivo ricompense più eque per le attività - OptiMagazine : Variazioni #Destiny2 I Rinnegati, in arrivo ricompense più eque per le attività -

(Di lunedì 13 agosto 2018) La storia di2 non è stata quella più felice mai narrata in mabito videoludico. Il titolo sviluppato dai ragazzi di Bungie era infatti chiamato a mantenere alta la qualità produttiva del suo predecessore, non riuscendo però a soddisfare le aspettative della propria community. La conseguenza è stata ovviamente quella di un lento ma progressivo abbandono delle lande del gioco da parte degli utenti, che hanno preferito spostarsi di fatto quasi in massa all'interno dei titoli più giocati del momento (giusto per fare un nome, Fortnite, ndr). Non sono mancati nel corso dell'ultimo anno gli interventi da parte di Bungie, correzioni che, passo dopo passo, hanno provato a riportare in carreggiata2: la strada imboccata sembra essere quella giusta, e la nuova espansione che aprirà l'Anno Due dei contenuti, I, si appresta a dare un nuovo poderoso colpo alla nostalgia dei ...