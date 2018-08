Val di Susa | No Tav delusi dal M5s | ' Potevano fare molte cose'

Val Susa - rottura No Tav-M5s/ Ultime notizie - Perino attacca : "In che mani ci siamo messi" : Val Susa, rottura No Tav-Movimento 5 Stelle: la voce storica Perino si scaglia contro Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, "in che mani ci siamo messi?".(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:10:00 GMT)

Tav come lo stadio della Roma. Gli M5s pensano a una riduzione delle cubature - a cominciare dalla mega stazione internazionale di Val di Susa : Lo si potrebbe chiamare "metodo Raggi". Nel massimo riserbo e senza scoprire le carte alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle stanno ragionando su come far proseguire i lavori della Tav ma nello stesso tempo far digerire la decisione al proprio elettorato malgrado le storiche battaglie grilline contro le grandi opere. In sostanza, nelle stanze del ministero dei Trasporti con il coinvolgimento di altri esponenti pentastellati che da sempre hanno ...

Salvini-Di Maio - sui ragazzi in carriera incombe il referendum in Val Susa : La sedicente politica italiana scorre dall’espressione torva di Matteo (vade retro) Salvini a quella ridanciana di Luigi Di Maio (di Mao, lo ha soprannominato qualcuno per l’abboffata di “rivoluzioni culturali” che pretende di propinarci). Ci si chiede: fino a quando i due ragazzi in carriera – l’uno all’attacco e l’altro a rimorchio (mentre pigola attorno il premier passerotto Giuseppe Conte) – potranno tenere in piedi questa ...

La Tav divide il governo. Di Maio : 'E'nel contratto ma va ridiscussa'. Marcia dei No-Tav in Val di Susa : Lega e M5s restano divisi. Il Carroccio insiste: 'Fermarsi sarebbe un errore'. Il vicepremier annuncia che Toninelli, a breve, incontrerà il suo omologo francese 'per ripensare un progetto nato 30 ...

La Tav divide il governo. Di Maio : 'è nel contratto ma va ridiscussa'. Marcia dei No-Tav in Val di Susa : Lega e M5s restano divisi. Il carroccio insiste: 'fermarsi sarebbe un errore'. Il vicepremier annuncia che Toninelli, a breve, incontrerà il suo omologo francese 'per ripensare un progetto nato 30 ...

Tav in Val Susa - Chiamparino : 'convoco referendum'/ Manifestanti contro Torino-Lione - 'più vicini al cantiere' : La Tav non si farà? Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo stop.

Tav in Val Susa - Chiamparino : "convoco referendum"/ Manifestanti contro Torino-Lione - "più vicini al cantiere" : Blocco Tav. Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo stop, "costa di più interrompere i lavori"(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 22:14:00 GMT)

Marcia No Tav in Val di Susa - divelte recinzioni; venti i denunciati : Da Venaus a Chiomonte, in Valle di Susa, 'per guardare da vicino l'inutile sperpero di denaro pubblico che provoca il Tav'. E ribadire il no alla Torino-Lione, nei giorni in cui la politica discute se ...

Marcia No Tav in Val di Susa - divelte recinzioni; venti i denunciati : Da Venaus a Chiomonte, in Valle di Susa, «per guardare da vicino l'inutile sperpero di denaro pubblico che provoca il Tav». E ribadire il no alla Torino-Lione, nei giorni in cui la...

Marcia No Tav in Val Susa - giù recinzione - 20 denunciati : Da Venaus a Chiomonte, in Valle di Susa, "per guardare da vicino l'inutile sperpero di denaro pubblico che provoca il Tav". E ribadire il no alla Torino-Lione, nei giorni in cui la politica discute se fermarne o meno la realizzazione. "La Valle che resiste. No Tav" è lo striscione portato in corteo da un migliaio di manifestanti.Famiglie con bambini, ma anche anarchici e antagonisti insieme con gli storici oppositori alla nuova linea ...

Val Susa - NO TAV ABBATTONO RETI NEI PRESSI DEL CANTIERE/ Marcia contro Torino-Lione : 20 denunciati da polizia : Blocco Tav. Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo stop, "costa di più interrompere i lavori"(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 19:34:00 GMT)

No Tav : marcia di protesta in Val di Susa - 20 persone denunciate : Venti persone denunciate, a vario titolo, per danneggiamento e violazione delle misure cautelari. È il bilancio della marcia organizzata oggi pomeriggio dal movimento No Tav in Val Clarea, a cui hanno partecipato oltre 1300 persone. Il corteo è partito dal campeggio di Venaus e dopo aver superato il Comune di Giaglione ha raggiunto lo sbarramento di polizia. Alcuni manifestanti hanno abbattuto la recinzione proseguendo in ...

No Tav : marcia di protesta in Val Susa - 20 persone denunciate : Venti persone denunciate, a vario titolo, per danneggiamento e violazione delle misure cautelari. E' il bilancio della marcia organizzata oggi pomeriggio dal movimento No Tav in Val Clarea, a cui hanno partecipato oltre 1300 persone. Il corteo è partito dal campeggio di Venaus e dopo aver superato il Comune di Giaglione ha raggiunto lo sbarramento di polizia. Alcuni manifestanti hanno abbattuto la recinzione proseguendo in ...

Tav - nuovi disordini in Valsusa. Forza Italia attacca : 'Governo da che parte sta?' : Occorre una presa di distanza netta in alternativa della quale siamo autorizzati a pensare che essi abbiano agito forti della copertura politica del Governo'. Lo dice Elisabetta Gardini, ...