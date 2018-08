Vaccini | medico insulta e minaccia i ‘no vax’ | poi ritratta

Vaccini - spopola in Rete la lettera di un medico alla sen.Taverna : E noi, del mondo ricco e civile, torniamo indietro di mille anni contro ogni ragione. I nostri bambini non sono bestiame. Sono solo bambini a cui garantiamo un futuro. Perché non proibiamo anche ...

Vaccini - il medico : "i massimi esperti del M5s mi dicano cosa fare" : I veri drammi dovrebbero far riflettere seriamente, specialmente se poi li si paragona alle paturnie di un gruppo di cialtroni presuntuosi quali sono i "no-vax". Claudio Puoti è il nonno di una bambina di 6 anni immunodepressa perché costretta a sottoporsi a chemioterapia a causa di una rarissima forma di cancro ovarico. Questa bambina sfortunata, la sua nipotina, avrebbe bisogno di frequentare ambienti il più possibile salubri. Il suo ...

Vaccini - la lettera di un medico : «Cara Taverna - non ci riporti al Medioevo». : «Quando ero piccola, per immunizzarci andavamo a trovare i cugini malati». Il video è dello scorso febbraio. A parlare è la vicepresidente del Senato Paola Taverna, che si scaglia contro l’obbligo dei Vaccini. Il filmato, diffuso soltanto adesso, ha creato imbarazzi nel Movimento 5 Stelle, partito in cui milita la senatrice. A lei, e ai suoi compagni della maggioranza, si rivolge in questa lettera Silvia Braccini, medico che ha a cuore la ...

Il palese malumore di Giulia Grillo - medico e ministro M5s - sul nuovo caso Vaccini : L'ala movimentista ha il sopravvento su quella governativa, o su quella che crede nella scienza positiva. Il ministro non gradisce, ed affida a Facebook un lungo sfogo . Si tratta di una questione, ...

Il palese malumore di Giulia Grillo (medico e ministro M5s) sul nuovo caso Vaccini : Ala governativa e ala parlamentarista: lotta e governo, in maggioranza e all’opposizione. Tutto contemporaneamente. Il caso vaccini fa emergere un gap tra la parte del Movimento 5 Stelle andata al governo, costretta a misurarsi con la complessità dei problemi e la necessità di procedere uniti con gli alleati, e quella che, rimasta sui banchi di Camera e Senato, mantiene molto dell’intransigenza originaria. A rimanere ...

Fontana : "10 Vaccini sono troppi ma non sono un medico". E la Rete si scatena : "Due piccioni sono troppi, ma io non sono una fava" e altre amenità. Ecco le risposte più divertenti alla dichiarazione del ministro Chi è Lorenzo Fontana, il ministro della "Vera" famiglia (e dei feretri)"