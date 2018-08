Vaccini | medici contro senatrice Taverna “Con la vostra ignoranza condannate i bambini a

Sui Vaccini i medici predicano bene e razzolano male - dice l'oncologo Tirelli : Sui vaccini i medici parlano bene e razzolano male. 'Solo il 10-15% dei camici bianchi favorevoli ai vaccini si sottopongono alle vaccinazioni contro l'influenza alle quali sarebbero moralmente ...

Sui Vaccini i medici predicano bene e razzolano male - dice l'oncologo Tirelli : Sui vaccini i medici parlano bene e razzolano male. "Solo il 10-15% dei camici bianchi favorevoli ai vaccini si sottopongono alle vaccinazioni contro l'influenza alle quali sarebbero moralmente obbligati a rispondere positivamente ogni anno". L'affermazione è del professor Umberto Tirelli, l'ex direttore del dipartimento di oncologia del Cro di Aviano, senza timore di essere smentito, riportata dal Messaggero ...

Vaccini - Bonaccini : "La ministra ascolti presidi e medici o sarà il caos" : Sui Vaccini a scuola si rischia il caos. A mettere in guardia è il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che via social invita ancora una volta la ministra della Salute, Giulia Grillo a ...

Medici di Novara : «No a spostare l'obbligo dei Vaccini» : La scienza non ha dubbi sull'efficacia e la non pericolosità delle vaccinazioni. Da tempo c'è il "falso mito" che i vaccini possano creare problemi, una "moda" che ha preso piede e che è difficile da ...

Vaccini - i medici di base : “La circolare su donne è uno strumento importante” : La circolare del ministero della Salute sulle vaccinazioni delle donne in età fertile è uno strumento importante per tutti i professionisti. A sottolinearlo è il segretario Generale della Federazione Italiana medici di Famiglia (Fimmg), Silvestro Scotti. “In questo momento di grandi polemiche sul tema vaccinazioni nei bambini – rileva Scotti – l’emanazione di una circolare ministeriale sulle vaccinazioni raccomandate per ...

Vaccini : medici di Udine 'Rinvio obbligatorietà? Scienza prevalga su politica' - Udine 20 : ... per questo l'emendamento approvato con il decreto Milleproroghe comporta una violazione alla Scienza stessa. La necessità delle vaccinazioni è fuori da ogni dubbio come pure è inconfutabile la loro ...

Vaccini obbligatori "congelati" per un anno? No dei medici - Burioni minacciato : Così il variopinto e rumoroso mondo dei no vax viene blandito contro ogni elementare evidenza non solo di scienza, ma di civiltà. E' arrivato il momento in cui occorre mobilitarsi per difendere il ...

Vaccini - Medici cattolici : 'Servono campagne d'informazione' : ... che investano le famiglie, la scuola, i mass media e auspicano che su una questione così importante e cruciale non prevalga l'ideologia o l'opinione partitica o personale ma la scienza', ha concluso ...

Vaccini - Giulia Grillo : Nessun passo indietro. L'Ordine dei Medici avverte : Si rispetti la scienza : Teleborsa, - "Nessun passo indietro sull'obbligo vaccinale". Per essere iscritti ai nidi e alla scuola dell'infanzia i bambini dovranno essere vaccinati e i genitori "dovranno ancora presentare le ...

Vaccini - medici contro il Parlamento e si allarga la fronda tra i 5 Stelle : 'Lanciamo un appello al Parlamento perchè rispetti la scienza. L'emendamento non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni', dice il presidente dell'Ordine dei medici ...

Vaccini - appello anche dell'Ordine dei medici : 'Sulle vaccinazioni lanciamo un appello al Parlamento, perché, nelle sue decisioni, rispetti sempre la scienza e metta il ministro della Salute, Giulia Grillo, nelle migliori condizioni per lavorare',...

Vaccini obbligatori - l’Ordine dei Medici : “no al rinvio dell’obbligo per le scuole - il Parlamento rispetti la scienza” : “No al rinvio di un anno dell’obbligo di presentare i certificati vaccinali per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia e ai nidi“. E’ la posizione espressa dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei Medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, in merito all’emendamento approvato con il decreto Milleproroghe. L’emendamento, afferma, “non risponde ...

