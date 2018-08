Vaccini | “I presidi sono tenuti a far rispettare la legge”

meteoweb.eu

: Dopo i presidi anche i pediatri dicono no all'autocertifcazione sui #vaccini. Il ministro #Grillo: 'Mi sembra un at… - ilfoglio_it : Dopo i presidi anche i pediatri dicono no all'autocertifcazione sui #vaccini. Il ministro #Grillo: 'Mi sembra un at… - TgLa7 : #Vaccini: presidi, senza certificato Asl stop a scuola. Non si può far prevalere circolare Grillo. Resta legge Lorenzin - Corriere : Vaccini, i ministri mediano con i presidi: più controlli sulle autocertificazioni -

(Di lunedì 13 agosto 2018) “A settembre succedera’ che se qualcuno non ha il certificato vaccinale, parlo per le famiglie dei bambini da zero e sei anni, non potra’ entrare al nido o alla materna. Ia farla legge e ad oggi in vigore c’e’ il decreto Lorenzin“: lo ha dichiarato a “Repubblica” il presidente dell’Associazione nazionaleAntonello Giannelli, che si rivolge ai genitori: “Vaccinate i vostri figli e portate il certificato, se non l’avete ancora fatto siete ancora in tempo“. “In Italia l’autocertificazione in materia sanitaria non si puo’ fare e non siamo noi a dirlo, ma il Dpr 445 del 2000. Viene ammessa solo se autorizzata per legge e il decreto Lorenzin l’autorizzava solo temporaneamente per l’anno scolastico passato con l’obbligo poi di portare il ...