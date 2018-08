Vaccini - ecco il disegno di legge che vuole sostituire la legge sull’obbligo : (foto: Westend61/Getty Images) Lo scorso 7 agosto la ministra della Salute Giulia Grillo ha depositato una proposta di legge appoggiata dalla maggioranza che punta sulla raccomandazione in materia di Vaccini perché, dice la ministra “è il metodo che prediligiamo dal punto di vista politico”. Il disegno di legge intende rottamare la legge Lorenzin (130/2017) introducendo l’obbligo flessibile, ovvero misure variabili laddove la copertura vaccinale ...

Vaccini - DDL M5S-LEGA : "OBBLIGO SOLO PER EMERGENZA SANITARIA". VACCINI, Ddl Lega-M5s: "Obbligo SOLO per EMERGENZA sanitaria". Ultime notizie, previste multe fino a 500 euro per chi sgarra: provvedimento composto da 7 articoli

Vaccini - obbligo flessibile - ecco il testo. Cosa fare per il rientro a scuola : Il disegno di legge sull’«obbligo flessibile» annunciato da mesi dalla ministra della Salute Giulia Grillo e «messo a terra» da un gruppo di senatori giallo-verdi - primi firmatari sono Stefano Patuanelli (M5S) e Massimiliano Romeo (Lega), che lo hanno appena depositato - punta dichiaratamente a «rimodulare le disposizioni in materia di prevenzione vaccinale». Ma soprattutto a «promuovere la salute pubblica anche per proteggere ...

Vaccini - M5S stop obbligo ed esami vaccinali. Vaccini, M5s stop obbligo e esami prevaccinali: Davide Barillari e Roberta Lombardi e la proposta free vax. E' stata depositata una proposta di legge per andare a revisionare il sistema.

Vaccini - le coperture in Italia aumentano. Ecco la mappa di chi si protegge : (Foto: NORBERT MILLAUER/AFP/Getty Images) Oggi, 10 luglio, scade il termine per presentare la certificazione dei Vaccini necessaria per iscrivere il proprio figlio a scuola. O meglio l’autocertificazione, come previsto da una circolare della neoministra della Salute Giulia Grillo. In questo quadro nel quale le vaccinazioni tornano ad occupare l’attualità politica, Wired è in grado di affermare che le coperture sono in aumento. Impossibile ...

Vaccini : Scontro M5S vs Lega? Ecco cosa succedere realmente : Salvini ritiene che 10 siano “inutili e talvolta dannosi”, i medici reagiscono, Di Maio prende le distanze ma è il… L'articolo Vaccini: Scontro M5S vs Lega? Ecco cosa succedere realmente proviene da Essere-Informati.it.

Vaccini : ecco cosa prevede contratto di governo - verso il superamento del dl Lorenzin : E’ piuttosto fumoso il contratto di governo M5S-Lega sul capitolo Vaccini, oggi al centro di una nuova polemica dopo le parole del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il documento su cui poggia l’esecutivo ‘giallo verde’ dedica in realtà solo poche righe, nel capitolo sanità, alla questione vax/no-vax (pag.41). Lasciando intendere, tra le righe, che si punta comunque al superamento della legge Lorenzin, contro la ...

Vaccini : ecco i vincitori di #PerchéSì - il primo hackathon e contest sulla corretta ed efficace comunicazione sui Vaccini : Si chiama BFree ed è della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) la migliore campagna di comunicazione sul tema dei vaccini sviluppata nel 2017 da operatori di sanità pubblica, università, centri di ricerca, mondo dell’associazionismo, società scientifiche, ASL e distretti sanitari. A decretarne la vittoria la giuria di “PerchéSì” il primo contest sulla corretta ed efficace comunicazione sui vaccini promosso da Sanofi Pasteur, divisione ...

Vaccini - tanti tipi di meningite : ecco gli ‘scudi’ su misura : La meningite è “una malattia infettiva grave e ci sono tanti casi in Italia, alcune migliaia l’anno, una parte consistente di origine batterica. Questi hanno una mortalità del 10% ed esiti permanenti nel 20-30% dei casi. Purtroppo, anche se per le meningiti batteriche esistono terapie antibiotiche, ci sono casi che vanno incontro al decesso perché l’evoluzione della malattia è molto rapida. In futuro sarebbe bello avere un ...