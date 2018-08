Vaccini | Di Maio | ' M5S non è contro | vogliamo che si facciano'

Luigi Di Maio : “I Vaccini restano obbligatori - a settembre sarà in vigore ancora il decreto Lorezin” : C’è un disegno di legge che sarà approvato nei tempi parlamentari, quindi il nuovo anno scolastico inizierà in regime di decreto Lorenzin. La mamma che si vanta di aver falsificato l’autocertificazione sappia che rischia fino a due anni di galera. La legge va applicata, perché non si gioca con la salute", ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio in relazione all'obbligo vaccinale.Continua a leggere

Di Maio : "Mercati - non siamo ricattabili" | Vaccini - "mettere a tacere idee malsane" : Ottimismo sulla possibilità di una guerra speculativa all'Italia a settembre paventata da Giorgetti: "Nessun timore". Sui Vaccini: "La mamma che si vanta di aver falsificato l'autocertificazione sappia che rischia fino a due anni di galera".

Scuola - Di Maio : ‘Voglio mettere a tacere qualche idea malsana contro i Vaccini’ : Il vicepremier Luigi Di Maio, nel corso di un’intervista pubblicata dal quotidiano ‘Il Corriere della Sera’, ha parlato anche di Scuola ed, in modo particolare, della scottante questione relativa ai vaccini. Il leader del Movimento Cinque Stelle ha confermato come il nuovo anno scolastico 2018/2019 comincerà secondo la normativa disposta dal decreto Lorenzin. Di Maio: ‘L’anno scolastico 2018/2019 inizierà con ...

Di Maio : M5S non è contro i Vaccini - vogliamo si facciano : Roma – Sui vaccini “c’e’ un disegno di legge che sara’ approvato nei tempi parlamentari, quindi il nuovo anno scolastico iniziera’ in regime decreto Lorenzin. La mamma che si vanta di aver falsificato l’autocertificazione sappia che rischia fino a due anni di galere. La legge va applicata, perche’ non si gioca con la salute”. Cosi’ il vicepremier Luigi Di Maio in una intervista al ...

Di Maio : "Mercati - non siamo ricattabili Vaccini - "mettere a tacere idee malsane" : Ottimismo sulla possibilità di una guerra speculativa all'Italia a settembre paventata da Giorgetti: "Nessun timore". Sui Vaccini: "La mamma che si vanta di aver falsificato l'autocertificazione sappia che rischia fino a due anni di galera".

Di Maio - "M5s diviso? Non siamo contro i Vaccini"/ Ultime notizie Governo : "non ricattabili dai mercati" : Di Maio e i temi del Governo: 'M5s diviso sui vaccini? No, noi non siamo contro l'obbligo'. Ultime notizie, Ministro 'non ricattabili dai mercati'.

Di Maio : 'Non temiamo attacchi speculativi'. E sui Vaccini : 'Per ora resta in regime la Lorenzin' : In un'intervista al Corriere della Sera, il ministro interviene sull'allarme lanciato dal sottosegretario Giorgetti di un'offensiva speculativa a fine mese. In vista della manovra, il vicepremier ...

Vaccini - Di Maio fa chiarezza : "La scuola inizierà con il decreto Lorenzin" : Chiarendo le speculazioni degli ultimi giorni Luigi Di Maio spiega come inizierà il nuovo anno scolastico. Poi spiega le...

Di Maio - “M5s diviso? Non siamo contro i Vaccini”/ Ultime notizie Governo : “non ricattabili dai mercati” : Di Maio e i temi del Governo: "M5s diviso sui vaccini? No, noi non siamo contro l'obbligo". Ultime notizie, Ministro "non ricattabili dai mercati, non temo attacchi speculativi"(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 09:50:00 GMT)

Di Maio : 'Qualche idea malsana contro i Vaccini - mai stati contro' : 'C'è un disegno di legge che sarà approvato nei tempi parlamentari, quindi il nuovo anno scolastico inizierà in regime di decreto Lorenzin. La mamma che si vanta di aver falsificato l'...

Vaccini - Di Maio : non siamo contro - vogliamo che si facciano : "Il M5S è diviso? Voglio mettere a tacere qualche idea malsana contro i Vaccini. Da quando sono capo politico non siamo mai stati contro, vogliamo che si facciano. Non vediamo di buon occhio legare l'...

Di Maio : "Qualche idea malsana contro i Vaccini - mai stati contro" : “C’è un disegno di legge che sarà approvato nei tempi parlamentari, quindi il nuovo anno scolastico inizierà in regime di decreto Lorenzin. La mamma che si vanta di aver falsificato l’autocertificazione sappia che rischia fino a due anni di galera. La legge va applicata, perché non si gioca con la salute”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in una intervista al Corriere della Sera. Il ...

Luigi di Maio : 'Sui Vaccini diciamo ai genitori che devono ascoltate i pediatri' : Luigi di Maio chiarisce quando sarebbe previsto dalla proroga per la presentazione della documentazione vaccinale per l'iscrizione alla scuola dell'obbligo 10 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Vaccini : Di Maio - ci crediamo e vanno fatti : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “Ci crediamo nei Vaccini e sosteniamo che i genitori debbano ascoltare i pediatri dei lori figli. Noi ci fidiamo della scienza e i Vaccini vanno fatti”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi di Maio a ‘In Onda’ su La7. Per quanto riguarda la scuola, rileva Di Maio, “i presidi devono attenersi alla legge che è sacrosanta. E la legge non è ...