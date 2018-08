Usa e Russia compreranno Btp Piano di Conte contro gli attacchi

Usa si preparano alla battaglia con la Russia nel Nord dell'Atlantico - : La flotta americana si prepara ad affrontare la Russia nel Nord Atlantico, scrive National Interest. Il giornale cita una dichiarazione del comandante in capo della marina militare USA, l'ammiraglio ...

Russia-Stati Uniti : ministero Finanze Mosca - risposta a sanzioni prevede sempre meno investimenti in economia Usa : Mosca, 12 ago 16:29 - , Agenzia Nova, - La Russia continuerà a far calare gli investimenti in titoli statunitensi e aumenterà le transazioni nella moneta nazionale, come risposta... , Rum,

Russia a Usa : in disaccordo su sanzioni : 20.50 Mosca "rifiuta categoricamente" le nuove recenti sanzioni varate dagli Stati Uniti per le presunte implicazioni russe nell'avvelenamento in Gran Bretagna della ex spia russa, Serghei Skripal. Lo ha espresso al telefono il ministro degli Esteri russo, Lavrov, al suo omologo Usa, Pompeo, che lo ha chiamato da Washington. Lavrov ha sottolineato che "né gli Usa né il Regno Unito o altri Paesi hanno mai fornito, dal giorno dell'incidente a ...

Caso Skripal - Russia a Usa : risponderemo : 15.56 "La Russia elaborerà misure di risposta a quest'ulteriore passo ostile di Washington". Così la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sulle sanzioni Usa contro Mosca, annunciate per il Caso Skripal, l'ex spia russa avvelenata con la figlia nel Regno Unito. "Abbiamo avvertito più volte che parlare con la Russia da una posizione di forza e con gli ultimatum è inutile e senza prospettive", ha dichiarato la portavoce.

Caso Skripal - dagli Usa nuove sanzioni contro la Russia - : Il Dipartimento di Stato a Washington ha annunciato una serie di provvedimenti accusando Mosca di aver infranto le regole internazionali con l'uso di un agente nervino nel tentativo di uccidere a ...

Caso Skripal - Usa annunciano sanzioni contro la Russia : Gli Usa hanno deciso sanzioni nei confronti della Russia per l'uso di agenti chimici nel Regno Unito. Lo ha annunciato il Dipartimento di stato americano. L'accusa rivolta a Mosca è di aver infranto ...

Russiagate - Senato Usa ha chiesto ad Assange di testimoniare : La commissione Intelligence del Senato federale statunitense ha chiesto a Julian Assange, fondatore di Wikileaks, di testimoniare nell'ambito delle indagini sul Russiagate. Il team legale di Wikileaks ...

Georgia-Russia : ambasciata Usa - restiamo al fianco di Tbilisi nel decimo anniversario del conflitto : Continueremo a collaborare con il governo e il popolo della Georgia e con i nostri amici e alleati per garantire il costante sostegno del mondo alla sovranità e all'integrità territoriale della ...

Il commercio tra Russia e Usa nel 2018 è aumentato dell'11 - 3% - : Il fatturato commerciale tra la Russia e gli Stati Uniti nel primo semestre 2018 è aumentato del 11,3%, rispetto allo stesso periodo del 2017, per un ammontare di 11.816 miliardi di dollari. Lo ...

I rapporti Usa-Russia affidati a Steven Seagal : Duro da uccidere, The Patriot, Infiltrato speciale: sono solo alcuni dei titoli con cui negli anni Novanta Steven Seagal diventò un noto protagonista di film d'azione. Una fama progressivamente ...

Attentato Venezuela - droni bomba contro Maduro/ Video ultime notizie : Russia difende Caracas (contro gli Usa?) : Venezuela, Attentato contro Nicolas Maduro: è illeso il presidente. Video ultime notizie, esplosivi dai droni: sono sette i feriti, un gruppo rivendica l'attacco(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 19:00:00 GMT)

Le sanzioni Usa contro la Turchia promettono la vittoria alla Russia - : Con le sanzioni gli Stati Uniti hanno sottoposto la Turchia, loro alleato NATO, ad una "pressione colossale". Lo afferma il giornale tedesco Die Zeit. Il Tesoro degli Stati Uniti questa settimana ha ...

Corea del Nord - l’Onu : “Non ha fermato programma nucleare e missilistico”. Usa a Cina e Russia : “Rispettare sanzioni” : La Corea del Nord non ha fermato il suo programma nucleare e missilistico, in violazione delle sanzioni delle Nazioni Unite. È quanto emerge da un rapporto commissionato dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu ad alcuni esperti indipendenti. “La Corea del Nord – si legge nel documento – non ha fermato i suoi programmi nucleari e missilistici e continua a sfidare le risoluzioni del Consiglio di attraverso un massiccio incremento di ...

Corea del Nord - Usa : Russia e Cina non violino le sanzioni : Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha ammonito Russia e Cina a non violare le sanzioni internazionali alla Corea del Nord. Sottolineando che Washington non accetterà alcun comportamento che ...