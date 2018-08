Usa e Cina danno la caccia a Shark | lo squalo preistorico Un mostro di incassi

Allerta Legionella : chiUsa la piscina di un centro sportivo alle porte di Roma : Allarme Legionella a Lariano: chiusi l'impianto sportivo e la piscina Millenium'. Il caso è nato quando una giovane donna è stata ricoverata all'ospedale di Velletri con i sintomi di infezione da ...

Midterm Usa - le elezioni si avvicinano e nessuno è al sicuro. Nemmeno Trump : Meno di tre mesi alle elezioni di medio termine (le Midterm elections) negli Stati Uniti: martedì 6 novembre, i cittadini americani saranno chiamati a rinnovare tutta la Camera – 435 seggi, i deputati hanno mandati biennali – e un terzo del Senato – 100 seggi, i senatori restano in carica sei anni -, oltre che a votare per numerosi governatori e assemblee statali e a esprimersi su tutta una gamma di referendum e consultazioni ...

Dazi - Bmw alza i prezzi delle auto prodotte in Usa per Cina. La X6 aumenterà del 7% : NEW YORK - Bmw alza i prezzi delle sue auto prodotte negli Stati Uniti ed esportate in Cina, mostrando come la guerra commerciale inizia a far sentire i suoi effetti sui consumatori. Bmw - riporta il..

Guerra commerciale - non solo Usa-Cina : ecco quella Canada " Arabia Saudita : "Il Canada difenderà sempre la protezione dei diritti umani, compresi i diritti delle donne e la libertà di espressione in tutto il mondo. Il nostro governo non esiterà mai a promuovere questi valori ...

Ronaldo trascina il calcio italiano : negli Usa boom di abbonamenti tv : Effetto Ronaldo. È quello che ha incuriosito l’America a tal punto da far scendere in campo il gigante Espn, la tv dell’Nba e del baseball. Come? Chiudendo un accordo per i prossimi tre anni che offrirà a più di 90 milioni di famiglie americane la possibilità di sbirciare dentro al calcio italiano. L’effetto Ronaldo, evocato un po’ da tutti nelle o...

Guerra dei dazi - Cina contro Usa : “Apple maggiore vittima”/ Perché la minaccia è un'arma a doppio taglio : Guerra dei dazi, Cina minaccia Usa: “Apple maggiore vittima. Vogliono fare affari qui? Condividano profitti”. Il pressing di Pechino su Washington: come risponderà Trump?(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 19:00:00 GMT)

Dazi : Cina risponde a Usa - misure per 16 mld dollari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Cina risponde a Usa - misure per 16 mld : ANSA, - PECHINO, 8 AGO - La Cina risponde ai nuovi dazi Usa per 16 miliardi di dollari annunciati nella notte con un'analoga misura sull'import americano: il ministero del Commercio, in una nota, ...

“Non così!”. Come Usare la crema solare : gli errori da evitare al mare o piscina : La settimana di ferragosto è in arrivo e l’Italia è pronta a fermarsi per godere appieno della tintarella. Attenzione, però. Perché il sole non è poi così tanto amico della pelle umana: esporsi oltremodo ai raggi ultravioletti può causare l’origine di macchie da tenere sempre sotto controllo. Le scottature, infatti, possono comportare la nascita di nei e melanomi della pelle. Per evitare ciò c’è la crema solare: questo ...

Nuovi dazi Usa contro la Cina : dal 23 agosto colpiranno quasi 300 prodotti : Dal 23 agosto partiranno i Nuovi dazi imposti da Donald Trump alla Cina. La misura - già anticipata a luglio - riguarda quasi 300 prodotti e ha una portata di 16 miliardi di dollari. Dopo un confronto con le aziende che potrebbero essere colpite dalle nuove tariffe doganali, il presidente Usa ha rimosso dalla lista cinque dei 279 materiali sui quali saranno imposte. Si tratta principalmente di componenti chimiche ed elettroniche.Questi ...

