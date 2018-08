Usa | dopo 40 anni trova grazie a Facebook l' assassino di suo fratello e della fidanzata

Dopo la sentenza in Usa - più vicino il bando assoluto per il glifosato in Italia? : 'Ben venga quanto dichiarato dal vicepremier Di Maio di voler combattere l'invasione del glifosato in Italia, ora però si passi davvero e al più presto dalle parole ai fatti', auspica Angelo Gentili, ...

Dopo la sentenza in Usa - più vicino il bando assoluto per il glifosato in Italia? : "Ben venga quanto dichiarato dal vicepremier Di Maio di voler combattere l'invasione del glifosato in Italia, ora però si passi davvero e al più presto dalle parole ai fatti", auspica Angelo Gentili, responsabile nazionale Agricoltura di Legambiente. "Per questo - riprende - chiediamo una svolta decisiva da parte del nostro Paese nel vietare in maniera definitiva e totale questo pericoloso erbicida, ...

Softball - Mondiali 2018 : Usa Campioni del Mondo e qualificati a Tokyo 2020 dopo una finale drammatica contro il Giappone : I Mondiali di Softball 2018 sono terminati. Gli Stati Uniti hanno confermato il loro status di miglior squadra del Mondo , ma al prezzo di una fatica enorme: il 7-6 sul Giappone, a Chiba, è infatti frutto di un match arrivato al terzo extra inning, con una serie spettacolare di capovolgimenti di fronte. Gli USA ...

Softball - Mondiali 2018 : Usa Campioni del Mondo e qualificati a Tokyo 2020 dopo una finale drammatica contro il Giappone : I Mondiali di Softball 2018 sono terminati. Gli Stati Uniti hanno confermato il loro status di miglior squadra del Mondo, ma al prezzo di una fatica enorme: il 7-6 sul Giappone, a Chiba, è infatti frutto di un match arrivato al terzo extra inning, con una serie spettacolare di capovolgimenti di fronte. Gli USA riescono a portare punti a casa soltanto in un inning, il terzo; quei punti, però, sono tre, e sono quelli che li portano sul 2-3 dopo ...

Usa : ruba aereo - si schianta dopo decollo : 9.35 Un aereo della Alaska Airlines è decollato senza autorizzazione dall'aeroporto internazionale di Seattle per poi andare a schiantarsi dopo circa un'ora di volo nello stato di Washington. A bordo dell'Horizon Air Q400 c'era solamente il pilota, un meccanico dipendente della compagnia aerea. Testimoni hanno riferito di aver visto l'aereo inseguito da aerei militari.Le autorità escludono l'ipotesi terrorismo e riferiscono invece che si è ...

Usa - ruba un aereo e decolla : si schianta dopo un'ora di volo : Attimi di paura negli Stati Uniti. Un aereo della compagnia Alaska Airlines è decollato senza ottenere l'autorizzazione dallo scalo internazionale di Seattle-Tacoma international airport. Poco dopo il decolo, circa sessanta minuti dopo, il veivolo si è schiantato nello stato di Washington. Secondo le ricostruzioni degli investigatori a bordo dell'Horizon Air Q400 c'era solo il pilota. Si tratta di un impiegato della stessa compagnia e molto ...

Nulla di fatto : il Cda della Rai rinvia alla prossima riunione l'elezione del Presidente. Foa : "Il tema verrà ridiscusso dopo la paUsa estiva del Parlamento" : Nulla di fatto: il consiglio di amministrazione della Rai, riunitosi oggi pomeriggio a viale Mazzini, ha rimandato l'elezione del presidente al prossimo incontro. E' quanto si apprende da fonti. Il consiglio ha discusso nuovamente la situazione venuta si a creare dopo il voto della Commissione parlamentare di Vigilanza. Nel corso della riunione, su proposta della consigliera Rita Borioni, è stata votata la candidatura a Presidente del ...

Rai - Laganà si candida. Bocciato Presidente dopo la paUsa estiva : Rai, confermata l'anticipazione di Affaritaliani.it. Non è stato ancora eletto il Presidente (Bocciato Laganà) e quindi rimane Marcello Foa come facente funzioni in qualità di consigliere anziano Segui su affaritaliani.it

A Roma i funerali della bambina morta dopo il contatto con una medUsa : "Un dolore enorme" : Decine tra parenti, amici e bambini, compagni di classe e amici per l'addio a Gaia Trimarchi nella chiesetta al Portuense

80 anni dopo le leggi razziali l’università italiana chiederà scUsa ai docenti e agli studenti ebrei : L’appuntamento è per il 20 settembre a Pisa. L'università italiana chiederà scusa ai docenti e agli studenti ebrei cacciati con le leggi razziali in forma solenne, 80 anni dopo l’emanazione del provvedimento con cui "si promuoveva la necessità assoluta e urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana".Continua a leggere

Scozia - ischemia dopo il parrucchiere : 47enne fa caUsa al salone di bellezza : Un milione di sterline, una cifra da capogiro. A tanto ammonta la maxi richiesta di risarcimento fatta da Adele Burns, una 47enne di Glasgow per una vicenda che ha dell'incredibile, ma pare essere non infrequente. Due anni fa la donna, di professione infermiera, si è concessa un pomeriggio di assoluto relax per rinnovare il look sottoponendosi al taglio e alla tinta dei capell in un rinomato salone di bellezza della città. All'uscita dal locale, ...

Presidenza Rai - il piano di Salvini : ricucire con Berlusconi per sciogliere il nodo dopo la paUsa estiva : Risolto anche questo problema, toccherebbe all'azionista, cioè al ministro dell'Economia, indicare un successore del consigliere anziano. Il fatto è che Giovanni Tria, per quanto lo descrivano «...

Scozia - ictus dopo il parrucchiere : 47enne fa caUsa al coiffeur - : La donna, che dal 2016 non è autosufficiente, ha fatto causa per un milione di sterline al salone di bellezza che, a suo dire, le avrebbe praticato un trattamento di shampoo e ricolorazione ripetuto ...

Ha un ictus dopo 5 ore di shampoo - donna fa caUsa a coiffeur : Vicenda giudiziaria ai limiti dell'incredibile a Glasgow, in Scozia, dove una donna ha fatto causa in sede civile ai titolari di un salone di bellezza dopo aver patito un ictus che lei, il marito e i ...