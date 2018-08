USA | “Aretha Franklin gravissima | è in fin di vita”

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 agosto 2018) Secondo il giornalista Roger Friedman di Showbiz 411, le condizioni di salute di Arethasarebbero moto gravi: la regina del soul si troverebbe nella sua città natale, Detroit, circondata dall’affetto di amici e familiari, che hanno chiesto il rispetto della privacy. La cantante americana 76enne ha vinto 18 Grammy Awards ed è stata la prima donna a conquistare un posto nella Rock and Roll Hall of Fame. L'articolo USA: “Aretha, è in fin di vita” Meteo Web.