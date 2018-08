Uomini e donne Prove di riavvicinamento per Gemma Galgani e Giorgio Manetti? Ecco

Uomini e Donne/ Francesca Del Taglia - racconto post parto : “distrutta per la stanchezza…” (Trono Classico) : Uomini e Donne, Francesca Del Taglia, si racconta senza filtri dopo il secondo parto: “distrutta per la stanchezza…”, poi il messaggio di speranza. (Trono Classico)(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 07:05:00 GMT)

Chi è Andrea Cerioli - ex tronista di Uomini e Donne? : Qualsiasi cosa il mondo possa mettermi al cospetto troverò la grinta per andare avanti, non potevo avere una madre migliore di te. Ti amo più di qualsiasi cosa… Non so più come dirtelo. Mi manchi ...

Nilufar Addati di Uomini e Donne smentisce la presenza di un nuovo fidanzato (VIDEO) : Ecco il Video Instagram di Nilufar Addati che spiega tutta la vicenda riguardo la presenza di Umberto, il suo personale fotografo Si sono conosciuti durante l’ultima stagione di Uomini e Donne e, una volta usciti dal programma, hanno dovuto superare una turbolenta crisi prima di potersi vivere a pieno la loro storia d’amore. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, ad oggi, sembrano aver ritrovato il loro equilibrio dopo la tempesta dovuta alle ...

Ezio Greggio trova l’amore. IL settimanale ‘Spy’ ufficializza la sua relazione con un’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ (FOTO) : Ormai la notizia è ufficiale: Ezio Greggio sta frequentando un’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’. Si tratta di Romina Pierdomenico, con la quale è stato pizzicato dalla rivista ‘Spy’, dapprima per le vie di Milano, poi – come si legge nell’ultimo numero in edicola da oggi – nelle isole Baleari, dove stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza in compagnia di amici. Anche scorrendo i loro profili Instagram, si possono notare dei post, che ...

Uomini e Donne - Nilufar Addati sbotta : “Basta con i messaggi di morte” : Nilufar Addati dopo Uomini e Donne difende la sua relazione con Giordano Nilufar Addati è ritornata recentemente sui social, pubblicando alcuni video su Instagram, in cui ha dichiarato di essere stata molto impegnata a stare insieme l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e suo attuale fidanzato Giordano Mazzocchi. Nilufar ultimamente era stata protagonista di uno scomodo gossip: l’ex tronista era infatti stata accusata di tradire il ...

Uomini e Donne : ecco quando inizia. Svelate le prime date! : Siete pronti a rivedere tutti i protagonisti tanto amati del Trono Over di Uomini e Donne? Ma soprattutto siete curiosi di scoprire chi saranno i nuovi tronisti dell’imminente stagione? Intanto vi sveliamo le date delle prime registrazioni! Il mese di agosto sta volgendo quasi al termine e dunque con la sua fine e l’inizio di settembre, molti programmi televisivi inizieranno a colorare il piccolo schermo. La stacanovista Maria De ...

Uomini E DONNE anticipazioni : quando iniziano le registrazioni? : Cresce l’attesa per l’inizio della nuova stagione di UOMINI e DONNE: stando ai palinsesti rilasciati da Publitalia 80, il dating show condotto da Maria De Filippi dovrebbe andare in onda, sempre alle 14.45, a partire da lunedì 10 settembre. Oltre ai nomi dei possibili tronisti, sul web sono quindi state diffuse alcune anticipazioni riguardanti le date delle prime registrazioni. La prima puntata del trono classico, ad esempio, verrà ...

Registrazione Uomini e Donne : svelate le prime date : Sono state svelate le prime date per la Registrazione di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi tornerà ad andare in onda da lunedì 10 settembre 2018, ma i nuovi protagonisti, insieme ai vecchi opinionisti e alla conduttrice, approderanno negli studi Elios di Roma già a fine agosto. Come mai? Come tutti sanno le puntate vengono registrate prima della messa in onda tanto che, molto spesso, tronisti e corteggiatori hanno già vissuto ...

