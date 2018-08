Uno dei leader del movimento No Tav non è contentissimo del M5S

Como in serie D - lo sciopero dei tifosi «NessUno sottoscriverà l'abbonamento» : Il sindaco: «Chiederemo alla società il nuovo piano industriale» «Una bastonata» l'aveva definita l'amministratore delegato della Como 1907 srl. Il no del Collegio di Garanzia dello Sport al ripescaggio del Como è deflagrato già venerdì sera anche tra i tifosi azzurri. Commenti duri sui social. Insulti diretti al board e in particolare a Ninni Corda, attuale consulente tecnico, ...

Costa Rica - 25enne stuprata e uccisa : voleva girare il mondo/ Ultime notizie : fermo per Uno dei due sospettati : Cantante 25enne stuprata e uccisa in Costa Rica: Maria Matus sognava di girare il mondo in solitaria e far conoscere la sua musica. Due uomini arrestati.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 20:59:00 GMT)

Europei ciclismo 2018 – Clamoroso ritiro di Uno dei favoriti - Sagan saluta le speranze di vittoria : Peter Sagan si ritira: agli Europei di ciclismo su strada il francese abbandona la gara Peter Sagan, partito come uno dei favoriti per il titolo degli Europei di ciclismo 2018 che si stanno tenendo a Glasgow, si è ritirato dalla corsa. Il campione del mondo in carica, a circa 100 chilometri dall’arrivo, ha rinunciato all’inseguimento ed ha deciso successivamente ad una caduta di ritirasi. Il francese non ha mostrato una buona ...

Mattarella ricorda l’eccidio di Sant’Anna di Stazzema : “Uno dei vertici di più sconvolgente disumanità che la guerra seppe toccare” : “Sant’Anna di Stazzema è nel cuore degli Italiani. Lo spaventoso eccidio nazifascista, compiuto il 12 agosto di settantaquattro anni fa, costituisce uno dei vertici di più sconvolgente disumanità che la guerra seppe toccare, destando orrore tra gli orrori“: lo ha dichiarato in una nota il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Al tempo stesso la fermezza e la dignità mostrate dalla popolazione di Sant’Anna nel ...

NettUno - incidente in via dei Frati : ubriaco e senza patente si schianta - la figlia Nicole morta a 8 anni - grave la sorellina di 7 : incidente drammatico stanotte a Nettuno, vicino Roma. Un papà di 39 anni si è ribaltato con l'auto: a bordo c'erano anche le sue due figlie di 8 e 7 anni, la maggiore, Nicole,...

Controlli dei carabinieri negli esercizi commerciali di Serra San BrUno : Serra SAN Bruno , VIBO VALENTIA, - Nella serata di ieri i carabinieri della Stazione di Serra san Bruno unitamente a quelli dell'Aliquota Radiomobile coadiuvati dai Reparti Specializzati dell'Arma ...

Finita in tragedia l'escursione dei tre alpinisti dispersi sul Monte Bianco - recuperato Uno dei corpi : E' stato necessario tagliare la corda che, secondo i soccorritori, lo teneva legato ai due compagni di scalata. Si troverebbero più in basso nel crepaccio -

Trovato morto Uno dei tre alpinisti torinesi dispersi sul Monte Bianco : La notizia che nessuno voleva ricevere è arrivata alle 15 di oggi, venerdì 10 agosto: il corpo senza vita di Luca Lombardini, uno dei tre alpinisti dispersi da martedì sul Monte Bianco è stato recuperato in un canalone di ghiaccio e rocce sul versante francese del Monte, dove erano in corso le ricerche. La sua fidanzata Elisa Berton e Alessandro, f...

