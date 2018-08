Un' italiana tra le 10 migliori cardiologhe al mondo | premiata Tiziana Aranzulla

Tiziana Aranzulla/ Chi è l'italiana tra le 10 migliori cardiologhe del mondo : settore poco aperto alle donne? : Si chiama Tiziana Aranzulla la miglior cardiologa interventista d'Italia. La dottoressa Aranzulla opera al Mauriziano di Torino, ed è ufficialmente tra le più brave al mondo.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 21:09:00 GMT)

Tiziana - la dottoressa italiana tra le dieci migliori cardiologhe al mondo : E' italiana, donna e tra le dieci migliori cardiologhe del mondo. Lavora all'ospedale Mauriziano di Torino. Tiziana Claudia Aranzulla è stata selezionata le donne specialiste in Cardiologia ...

La mia bella famiglia italiana film stasera in tv 11 agosto : trama - curiosità - streaming : La mia bella famiglia italiana è il film stasera in tv oggi sabato 11 agosto 2018 in onda in prima serata su Rai 1 alle ore 21:25. La pellicola è diretta da Olaf Kreinsen e ha come protagonistia Alessandro Preziosi. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV La mia bella famiglia italiana film stasera in tv: scheda GENERE: Drammatico ANNO: 2014 REGIA: Cecilia ...

Tooteko - la startup italiana che mostra le opere d'arte ai non vedenti : Scalare i musei più importanti del Mondo 'La nostra idea è estendere il nostro progetto e scalare i musei più importanti del Mondo - spiega sempre Serena - vogliamo che i non vedenti non abbiano un ...

La mia bella famiglia italiana - trama e curiosità del film tv con Alessandro Preziosi : Alessandro Preziosi è il protagonista de La mia bella famiglia italiana, film del 2013 prodotto da Rai Fiction, Rowboat film e Beta film con il sostegno della Apulia film Commission e la regia di Olaf Kreinsen. La pellicola va in onda sabato 11 agosto alle 21.25 su Rai1. La mia bella famiglia italiana, trailer La mia bella famiglia italiana, trama e cast Tutto ha inizio da una telefonata: “Devi tornare, mamma sta morendo”. L’ingegnere Paolo ...

CHI M'HA VISTO/ Il film sul rapporto tra realtà e tv (e sullo stato della commedia italiana) : Tra i film che è possibile rivedere sulle piattaforme online c'è anche la commedia diretta da Alessandro Pondi, con Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino. EMANUELE RAUCO(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 06:11:00 GMT)SFOOTING/ "I Testini Pigri" sotto l'ombrellone: dimmi dove fai l'amore e ti dirò chi sei, dei ComicastriUN SALTO VERSO LA LIBERTÀ/ La favoletta che fa ricordare i "marziani" del Beautiful '68, di G. Foresti

La ciclista italiana Marta Bastianelli ha vinto l’oro nel ciclismo su strada ai campionati europei : La ciclista italiana Marta Bastianelli ha vinto l’oro nel ciclismo su strada agli European Championships, la nuova competizione che ogni quattro anni sostituisce gli europei di varie discipline. Nella gara, corsa a Glasgow, Bastianelli ha preceduto l’olandese Maianne Vos, la tedesca Lisa Brennauer, The post La ciclista italiana Marta Bastianelli ha vinto l’oro nel ciclismo su strada ai campionati europei appeared first on Il ...

“Morti e feriti - uno schianto pazzesco”. Tragedia sulla strada italiana. Immediati i soccorsi : cosa è successo : Tragedia nel pomeriggio sulla strada provinciale 105 nelle vicinanze di Castelluccio dei Sauri nel foggiano. Quattro persone sono decedute e tre sono rimaste ferite in un incidente avvenuto tra un furgone e un tir. Le vittime sono tutti migranti impiegati nella raccolta dei pomodori. Si tratterebbe di cittadini africani. Pare che non avessero documenti di riconoscimento, pertanto le operazioni di identificazione risultano particolarmente ...

Pier Ferdinando Casini - un'altra poltrona : a lui l'interparlamentare italiana anche coi voti di Lega e M5s : ... ossia 'l'organismo bicamerale che aderisce all'organizzazione mondiali del Parlamenti': praticamente sarà l'ambasciatore di Palazzo Madama e Montecitorio nel mondo. Quindi ancora viaggi, feste, ...

A Reggio Calabria l'incontro 'Storia di emigrazione italiana nel mondo - Stati Uniti - Brasile - Argentina - Australia' : Giorgio al Corso di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori promuove l'incontro "Storia di emigrazione italiana nel mondo, Stati Uniti, Brasile, Argentina, Australia. Attraverso video ...