Ungaretti | il poeta a cinque stelle

ilfoglio

: RT @ilfoglio_it: Il poeta a 5 stelle. L’intimità esibita e l’oratoria populista, l’“inesprimibile nulla” e i versi come tweet: Ungaretti,… - andvaccaro : RT @ilfoglio_it: Il poeta a 5 stelle. L’intimità esibita e l’oratoria populista, l’“inesprimibile nulla” e i versi come tweet: Ungaretti,… - claudiocerasa : RT @ilfoglio_it: Il poeta a 5 stelle. L’intimità esibita e l’oratoria populista, l’“inesprimibile nulla” e i versi come tweet: Ungaretti,… - ilfoglio_it : Il poeta a 5 stelle. L’intimità esibita e l’oratoria populista, l’“inesprimibile nulla” e i versi come tweet: Ung… -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Onestà, onestà. Il grido, destinato a ritorcersi contro chi ne abusa come un boomerang sempre più rapido, un secolo fa risuonò anche in letteratura. Mentre Salvemini dava a Giolitti del “ministro della malavita” e Croce credeva invece di poter giudicare un politico dalla sola abilità come fosse un c