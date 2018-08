Under 15 | il sogno tricolore del Bogliasco si infrange ai rigori

Sfuma il sogno dell'Italia Under 19 Il Portogallo vince l'Europeo : Beffa per gli Azzurrini, sconfitti nella finale europea , 3-4 il risultato finale, dal Portogallo dopo una bellissima rimonta.

Europeo Under 19 - Italia a caccia di un sogno : in semifinale ci tocca la Francia : Sarà la Francia l'avversaria dell' Italia nella semifinale dell' Europeo Under 19 in programma giovedì a Vaasa, alle 14 ora Italia na,. I Bleus, nella sfida decisiva per il secondo posto, hanno travolto ...

Tennis - Wimbledon Under 18 : finisce ai quarti il sogno di Musetti : Dura un set il sogno di Lorenzo Musetti di prolungare fino alla semifinale la sua permanenza nel tabellone under 18 di Wimbledon . Il 16enne di Carrara vince il tie-break di un primo parziale giocato ...

Juve-Napoli Under 15 - nello spogliatoio bianconero gli insulti contro i partenopei : “Abbiamo un sogno - usate il sapone” : La finale scudetto tra Juventus e Napoli, categoria under 15, è appena finita con la vittoria per i bianconeri per 3 a 0. Negli spogliatoi, partono i cori discriminatori, che finiscono in diretta sui social: “Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone” cantano i giovani giocatori della Juve. La società sta valutando eventuali sanzioni disciplinari nei confronti dei propri tesserati. L'articolo Juve-Napoli under 15, nello ...