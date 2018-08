Una mamma | ' Ho dovuto denunciare mio figlio 15enne dopo le violenze'

L'urlo di dolore di Una mamma : «Mio figlio allucinato dal crack - tra paranoie e allucinazioni. Io non vivo più» : Un racconto terribile da parte della mamma di un uomo di 40 anni, dipendente dal crack. Una droga pericolosissima, come testimoniano, solo qualche giorno fa, due gravi fatti di cronaca che hanno fatto molto parlare, entrambi avvenuti in Piemonte. Ad Ivrea un giovane, in preda alle allucinazioni, si è buttato dal quinto piano del palazzo dove viveva con la mamma: il giorno ...

Vaccini - quasi 190mila firme per la petizione di Una mamma del Monferrato | : Roberta Amatelli, insegnante di scuola primaria, docente di sostegno, da 3 anni lotta per la vita della sua bambina

Carpenedolo - mamma incinta muore nel sonno/ Ultime notizie Brescia - lascia Una bimba di due anni : Carpenedolo, mamma incinta muore nel sonno: tragedia in provincia di Brescia. Ultime notizie, 33enne deceduta per arresto cardiocircolatorio: lascia una bimba di due anni(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 12:11:00 GMT)

Dubai - Una vacanza diventata tragedia per mamma e figlia : Doveva essere una vacanza da sogno. Si è trasformata in un incubo. È successo a una dentista inglese di 44 anni. Partita alla volta di Dubai con la figlioletta di soli 4 anni, tutto si sarebbe aspettata eccetto di finire al ‘fresco’, ovvero dietro le sbarre di una prigione. A raccontare quanto accaduto è proprio la diretta interessata, Ellie Holman, ai microfoni dei Daily Mail. La dentista britannica ha trascorso tre giorni in una ...

Treno travolge Una famiglia : morti due bambini di 6 e 12 anni. Grave la mamma : Ancora un tragedia in questa tormentata settimana di Agosto. Due bambini sono morti dopo essere stati investiti da un Treno mentre attraversavano i binari insieme alla madre lungo la linea jonica a...

Mamma single riceve Una mancia da capogiro - ma decide di non spenderla per sé : Arriva dall'Indiana la storia di altruismo di Anna Hofsetter, una madre costretta a fare tre lavori per sbarcare il lunario...

Eva suicida per le molestie di Una suora - la mamma della ragazza "Voglio giustizia" : Eva Sacconago si è uccisa a 26 anni nella sua abitazione di Busto Arsizio, nel giugno del 2011. Dopo la sua morte i genitori hanno cercato la verità su quel gesto estremo attraverso i diari lettere ...

L'appello di Una mamma single per trovare il "ragazzo sexy" incontrato in aereo : "Perché non gli ho lasciato il numero?" : Una mamma single inglese ha lanciato un appello su Facebook per ritrovare l'uomo che era seduto accanto durante un volo di ritorno dalla Spagna e con cui avrebbe flirtato, pur non avendo proceduto allo scambio dei numeri di telefono. La curiosa vicenda è riportata dal Daily Mail.Così la mamma single Jo, memore dei bei momenti trascorsi sul volo Valencia-Gatwick, ha chiamato alL'appello li utenti del social network, fornendo qualche ...

Mia figlia aveva paura di toccarmi” - lo straziante racconto di Una mamma sfregiata dal vicino : Il racconto di una giovane madre aggredita dal vicino che le ha dato fuoco lasciandole ustioni gravissime e un volto e un corpo completamente trasformato. "Mia figlia alla fine è stata coraggiosa ma ha avuto un effetto: ha ancora incubi notturni che non spariranno mai" ha sottolineato la donna.Continua a leggere

Napoli - abusi e foto hot su bimbe autistiche : arrestato fisioterapista/ Ultime notizie - denuncia di Una mamma : Napoli, abusi e foto hot su bimbe autistiche: arrestato fisioterapista. Ultime notizie Posillipo, la denuncia è partita da una mamma: l'uomo è ai domiciliari(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 10:35:00 GMT)

“Abbiamo paura”. Scomparsa da Una settimana - il terribile sospetto della mamma di Manuela : È giallo sulla Scomparsa di Manuela Bailo, una 35enne bresciana, sparita da una settimana. L’ultimo ad averla sentita, anche se solo per sms, è stato l’ex fidanzato con il quale conviveva nonostante la loro relazione fosse finita da due anni. «Sono dalla mia amica Francy», aveva scritto lunedì sera la ragazza. Ma l’amica in questione nega di averla incontrata. «Non mi ha scritto e non l’ho vista. L’ultima volta ci ...

Rimini - mamma no-vax ‘costretta’ a vaccinare il figlio : un TribUnale le dà torto : Lite tra due coniugi finisce in Tribunale: il bimbo, figlio di genitori separati, verrà vaccinato, secondo quanto aveva chiesto il padre del piccolo.Continua a leggere