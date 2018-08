Una malattia le porta via il figlio | lei lascia tutto in eredità all' ospedale

Terra dei Fuochi - auguri Andrea Pio. Otto anni e Una malattia da inquinamento ambientale : Oggi Andrea Pio Perrotta compie Otto anni: è affetto da una malattia talmente rara da essere stata battezzata con il suo cognome, sindrome di Perrotta. La sua è una patologia (epi)genetica a probabile etiopatogenesi da inquinamento ambientale che rende fragilissimo il sistema immunitario. Poco dopo la sua nascita, il 10 agosto 2010, a Napoli, nel suo sangue i medici hanno individuato un’infezione che è di lì a poco peggiorata, costringendolo in ...

Telemaco non si sbagliava. O del perché la giovinezza non è Una malattia : Il 'complesso di Telemaco', figlio che attende il padre Ulisse per poter ritrovare anche se stesso e il proprio ruolo nel mondo - secondo la lettura che del mito ha offerto Massimo Recalcati opponendola al 'complesso di Edipo', figlio che, invece, uccide il padre - è l'immagine con la quale questo libro si apre, per ...

Marchionne e il segreto della sua malattia : Una storia antica in Fiat : Ancora ci si chiede perché il manager nascose il suo stato di salute a John Elkann. Forse voleva essere lui a preparare la successione nel pieno delle sue funzioni. D'altronde, al di là delle ...

Filippo Bisciglia - il conduttore di Temptation Island rivela : “Ho sconfitto Una malattia rara - sono nei libri di medicina” : Il conduttore del popolare programma di Canale 5 Temptation Island Filippo Bisciglia ha voluto raccontare un dramma personale vissuto in tenera età ma che sicuramente ha segnato la sua vita e quella della sua famiglia. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato di aver lottato contro una malattia rara: il morbo di Perthes. “Dai due ai quattro anni non ho potuto camminare. Mio nonno mi ha costruito una macchinetta con le ...

Sara Affi Fella parla della sua malattia alla gamba : 'Sono fortUnata ad esserci ancora' : Sara Affi Fella, la tronista più chiacchierata e al tempo stesso amata di questa ultima edizione di Uomini e donne, ha scelto di raccontarsi senza filtri e lo ha fatto rispondendo alle domande dei tantissimi fan arrivate sui social. In queste ultime ore, infatti, la Affi Fella ha scelto di rispondere alle domande dei curiosi che le hanno chiesto le novità sul suo stato di salute ma anche del suo rapporto con l'ex fidanzato Luigi Mastroianni, il ...

Una rara malattia lo fa sembrare molto più vecchio - 11enne preso di mira dai bulli : 'Voglio che le persone realizzino che sono normale e che non dovrebbero giudicare gli altri dal loro aspetto', ha spiegato l'11enne al Daily Mail , motivo per cui lui continua a fare sport e a ...

Due neonate morte di pertosse - madri non vaccinate. Burioni : casi in aumento Una malattia molto contagiosa- Scheda : I due casi tra maggio e giugno a Treviglio (Bergamo) e Crema. Le madri, secondo i sanitari che le hanno seguite , non erano vaccinate contro la malattia

Alan Alda rivela : «Ho il Parkinson - se ricevete Una diagnosi di malattia - non smettete di muovervi e reagire!» : L'attore e regista statunitense Alan Alda ha reso noto di essere affetto dal morbo di Parkinson, durante la trasmissione mattutina «This Morning», in onda sulla Cb s. Il capitano «Occhio di falco», ...

Franco Battiato sta male/ Voci di Una malattia - preoccupa lo stato di salute dell'artista : ha l'Alzheimer? : Franco Battiato sta male: grande preoccupazione per le condizioni di salute dell'artista siciliano, che sarebbe affetto dal morbo di Alzheimer. Ecco il post di Roberto Ferri(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 15:40:00 GMT)

ALESSANDRA MUSSOLINI LASCIA FORZA ITALIA / "Il partito è affetto da Una malattia autoimmune" : ALESSANDRA MUSSOLINI LASCIA FORZA ITALIA: la sua decisione, già comunicata a Silvio Berlusconi, in una nota ufficiale: "Il partito è affetto da una malattia autoimmune".(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 10:59:00 GMT)

Marchionne era in cura da oltre un anno all'ospedale di Zurigo per Una grave malattia : Sergio Marchionne era in cura da oltre un anno all'ospedale universitario di Zurigo dove ieri il manager di Fca è spirato. 'Da oltre un anno - si legge in una nota - si recava a cadenza regolare ...

