Un successo di oltre 20 000 presenze per giocAosta 2018

Marameo - il festival di tutti : un successo da oltre 25 mila presenze : ... dove, ospiti della missione "In My Father's House" di Padre Giuseppe Rabbiosi, verranno attivati laboratori teatrali con ragazzi orfani ospiti della missione stessa ed effettuati spettacoli in ...

CANCELLO ARNONE " Grande successo per la quarantunesima Festa della Mozzarella : la soddisfazione degli organizzatori per le oltre diecimila ... : ... infatti vi è una "nuova concezione dell'evento" che " come hanno spiegato gli organizzatori " propone "non solo spettacoli, che resteranno sempre a livelli importanti, ma anche percorsi ...

successo su Twitter per le amichevoli live : oltre 1 milione di visualizzazioni : Grande Successo su Twitter dove, per la prima volta, sono state trasmesse in diretta cinque partite amichevoli pre-campionato che hanno raggiunto oltre 1 milione di visualizzazioni. L'articolo Successo su Twitter per le amichevoli live: oltre 1 milione di visualizzazioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

successo per 'Swell' - l'evento organizzato dall'Asc di Reggio : oltre 1400 gli sportivi da tutta la Calabria : ... con le classi di salute ha registrato il tutto esaurito, regalando agli ospiti di Swell un'anteprima d'eccezione: il Tocco! Il sudore e gli allenamenti al tramonto hanno lasciato spazio a spettacoli ...