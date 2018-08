UFFICIALE Manuel Locatelli al Sassuolo | il Milan acquisterà un altro centrocampista dopo

milanworld

: Comunicato Ufficiale: Manuel Locatelli ?? - acmilan : Comunicato Ufficiale: Manuel Locatelli ?? - SassuoloUS : #Calciomercato: Manuel #Locatelli è un calciatore neroverde! Il comunicato ufficiale è su - YonderValbuena : RT @acmilan: Comunicato Ufficiale: Manuel Locatelli ?? -

(Di lunedì 13 agosto 2018)l’accordo trae le visite mediche effettuate,è diventato ufficialmente un nuovo giocatore neroverde. Come ha confermato il club rossonero sul proprio sito, ilclasse 1998 passa alla società del patron Squinzi in prestito con obbligo di riscatto.via dal: cifre e dettagli Da questa operazione, ilci guadagna 2 milioni subito, più altri 10 milioni nel 2019, quando ilsarà obbligato a riscattare. A questi potrebbero andare ad aggiungersi ulteriori 2 milioni di bonus legati alle prestazioni del giovanedella Nazionale Under 21.Inoltre, in base alle indiscrezioni filtrate da più parti, i rossoneri non avranno alcun diritto di recompra futuro sul calciatore. La decisione di cederederiva dal fatto di dover sfoltire la rosa per rispettare i paletti imposti ...