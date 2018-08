Ufficiale | Locatelli da Milan a Sassuolo

Calciomercato Sassuolo - Ufficiale Locatelli : la nuova sfida di Manuel : Ci ha pensato Brocchi a farlo esordire, giusto 3' contro il Carpi, un primo approccio del mondo-Milan. Classe '98, giovanissimo, già 48 gare e 2 reti in Serie A. De Zerbi avrà il compito di ...

Milan - Ufficiale la cessione di Locatelli al Sassuolo senza “recompra” : Locatelli al Sassuolo, il centrocampista arriva dal Milan in prestito con obbligo di riscatto senza alcuna “recompra” “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto, a US Sassuolo Calcio le prestazioni sportive del calciatore Manuel Locatelli. Il Club ringrazia il giocatore per la professionalità sempre dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni sportive”. Il club rossonero ha ...