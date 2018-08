Ufficiale | Keita Balde è un nuovo calciatore dell’Inter

sportfair

: #Keita è ufficialmente un nuovo giocatore dell'#Inter?? - DiMarzio : #Keita è ufficialmente un nuovo giocatore dell'#Inter?? - Sport_Mediaset : Ufficiale, Keita Baldé è un nuovo giocatore dell'#Inter > - MatteoPedrosi : Ora è anche ufficiale: #Keita Balde è un nuovo giocatore dell'@Inter! -

(Di lunedì 13 agosto 2018)Diao è stato ufficializzato nei minuti scorsi come undell’Inter di Luciano Spalletti “L’attaccanteDiao è ungiocatore nerazzurro: il senegalese, proveniente dal Monaco, si trasferisce all’Inter in prestito annuale con opzione”. L’Inter ufficializza attraverso un comunicato apparso sul sito, l’acquisto dell’esterno del Monaco, in prestito con opzione. Di certo si tratta di un ottimo innesto per l’attacco di Spalletti, il quale avrà un’alternativa in più offensivamente parlando.L'articoloè undell’Inter SPORTFAIR.