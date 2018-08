Ue | contatti con vari Stati su Aquarius

Terrorismo - espulsi due marocchini residenti a Perugia : contatti con jihad : Due cittadini marocchini sono stati espulsi per motivi di sicurezza e rimpatriati in Marocco. Si tratta di un 32enne domiciliato a Umbertide e un 26enne domiciliato a Gubbio che, dagli accertamenti ...

Come trasferire contatti da iPhone a Samsung : Avete deciso di sostituire il vostro vecchio iPhone con uno degli ultimi top di gamma offerti da Samsung (es. Galaxy S9 o Galaxy S9+) e ora desiderate sapere Come trasferire contatti da iPhone a Samsung? In questa guida di oggi parleremo proprio di questo argomento, proponendovi una serie di soluzioni per fare ciò. Non perdiamo altro tempo e vediamo subito cosa fare. Indice dei contenuti Come trasferire contatti da iPhone a Samsung con Smart ...

Calciomercato Milan - nuova idea per l’attacco rossonero : primi contatti con lo Spartak Mosca per Quincy Promes : Il club rossonero ha sondato il terreno con lo Spartak Mosca per Quincy Promes, giocatore olandese che gradirebbe il trasferimento in serie A Nuovo obiettivo per l’attacco del Milan, si tratta di Quincy Promes, esterno offensivo olandese di proprietà dello Spartak Mosca. primi sondaggi del club rossonero, che vorrebbe rinforzare il reparto avanzato con un giocatore di sicuro affidamento, capace di segnare quasi cento gol con la ...

Gmail rimuove il collegamento a Google contatti e la vecchia interfaccia : La nuova versione di Gmail ha mantenuto le stesse funzionalità di quella precedente anche se qualcuno si è lamentato per la mancanza di un link diretto a Goocle Contatti L'articolo Gmail rimuove il collegamento a Google Contatti e la vecchia interfaccia proviene da TuttoAndroid.

Google contatti si aggiorna alla versione 3.0 con una nuova interfaccia : Il team di Google Contatti per Android ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di questa app, che arriva così alla versione 3.0 L'articolo Google Contatti si aggiorna alla versione 3.0 con una nuova interfaccia proviene da TuttoAndroid.

Vaccini - allerta dai presidi : impossibile evitare i contatti tra immunodepressi e non vaccinati : I dirigenti scolastici alle prese con la composizione delle classi per il nuovo anno scolastico. Il ministro Grillo chiede classi con bambini immunodepressi e bambini vaccinati. "Come si possono mantenere le distanze in palestra, in mensa, in gita o in corridoio con i non vaccinati?" si domandano invece i presidi.

La condivisione della posizione su Google Maps mostra ora la percentuale di batteria dei contatti collegati : Condividendo la posizione con un amico o un conoscente su Google Maps vi verrà ora segnalata anche la percentuale di carica della batteria residua. […] L'articolo La condivisione della posizione su Google Maps mostra ora la percentuale di batteria dei contatti collegati proviene da TuttoAndroid.