U&D Trono classico 2018 | inizio registrazioni il 29 agosto

U&D - Luigi Mastroianni in lizza per il trono - sulla Fella svela : 'Ci siamo sentiti' : Manca circa un mese all'avvio delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, il famoso people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nel mese di fine agosto, infatti, la redazione del programma sceglierà i nuovi volti da far approdare sul trono televisivo i quali vedremo essere impegnati nella registrazione dei rispettivi video di presentazione. Tra gli aspiranti nuovi tronisti vi è il nome di Luigi Mastroianni, ex corteggiatore di Sara ...

GOSSIP/ U&D : Sossio Aruta - innamorato di Ursula - potrebbe lasciare il Trono Over : Sossio Aruta ha finalmente trovato l'amore: è stato lo stesso protagonista di Uomini e donne a dichiarare il sentimento che prova per Ursula Bennardo sui social network nel giorno del suo compleanno. Dopo essere stato nel parterre del Trono Over [VIDEO]per più di tre anni, il calciatore sembrerebbe aver perso la testa per la bionda pugliese: che questo fidanzamento sancisca l'addio definitivo del cavaliere dalla trasmissione di Maria De ...

U&D - Giulia De Lellis dice 'No' al trono classico : Giulia De Lellis e Andrea Damante, due nomi che fino a qualche tempo fa erano inscindibili. I due ragazzi, amatissimi da migliaia di fans in tutta Italia, si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2016 nei ruoli di tronista per lui e corteggiatrice per lei. Dal momento della scelta, i due ragazzi si sono mostrati innamoratissimi e hanno partecipato, nel 2016 Andrea e nel 2017 Giulia, al noto reality Grande Fratello VIP. Da qualche mese, però, ...

Emanuela Tittocchia lascia Biagio D'Anelli : «Maria - portami a U&D. Sul trono classico - voglio un trentenne» : MILANO - 'In un paio di mesi abbiamo capito che non eravamo fatti l'una per l'altro'. Doveva essere un grande amore, ma quello fra Emanuela Tittocchia e si è rivelato un fuoco di paglia e i due hanno ...

Maria De Filippi - colpo grosso per U&D : Aida Nizar e Loredana Lecciso sul trono : Dal prossimo settembre, potremmo assistere a una inaspettata rivoluzione a Uomini e Donne : due delle poltrone del trono classico potrebbero infatti essere occupate da Aida Nizar e Loredana Lecciso . ...