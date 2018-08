quattroruote

TX eCities - In servizio a Edimburgo nuovi taxi elettrici

(Di lunedì 13 agosto 2018) Proprio in questi giorni è entrato in(Scozia) un nuovoa emissioni zero. Contraddistinto dal tipico stile dei Black Cab, e quindi rigorosamente con carozzeria nera, il TXpromette un'autonomia di 130 km.Caratteristiche. Prodotto dalla Levc e distribuito dalla Union Motor Company, è omologato per trasportare fino a sei passeggeri, prevede una rampa estraibile laterale per favore l'accesso ai disabili ed è dotato di un piccolo motore a benzina che può ricaricare la batteria portando l'autonomia totale a oltre 600 chilometri. A bordo è equipaggiato con un sistema di controllo della qualità dellaria, che attraverso un depuratore blocca le sostanze nocive provenienti dallesterno. Il confort è garantito da hot spot per la connessione a internet e prese per ricaricare smartphone e tablet. I costi. Ai tassisti locali viene proposto a rate mensili da 708 ...