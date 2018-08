Twitter PWA | arriva la descrizione delle immagini

Twitter PWA si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile : aggiunti i tweet multipli : La Progressive Web App ufficiale di Twitter ha ricevuto da pochissimo un nuovo aggiornamento lato server (ossia che non richiede l’installazione dallo Store) per Windows 10 e Windows 10 Mobile. Novità Aggiunta la possibilità di comporre tweet multipli: dopo aver cliccato sul tasto Twitta è possibile scrivere più di un post alla volta selezionando il pulsante “+”situato in basso a destra. Link al download Twitter (Free, ...

Twitter PWA si aggiorna : arriva il supporto ad Anniversary Update : La Progressive Web App di Twitter, a partire dalla sua pubblicazione, ha ricevuto moltissimi aggiornamenti di cui molti lato server. L’ultimo, numerato 6.1, è stato rilasciato appena poche ore fa ed è disponibile sul Microsoft Store per tutti gli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile. Changelog Aggiunto il supporto ufficiale a Windows 10 e Windows 10 Mobile Anniversary Update. La modalità landscape è stata ulteriormente ottimizzata su ...

Twitter PWA si aggiorna : arriva la traduzione e un nuovo tasto Rispondi : Breve comunicato per segnalarvi il recente rilascio su Windows 10 e Windows 10 Mobile di un nuovo aggiornamento, ovviamente lato server, per la Progressive Web App di Twitter. Novità Implementata la traduzione Microsoft dei tweet (potrebbe non essere disponibile per tutti poichè ancora in fase di roll-out). Aggiunto un nuovo tasto in basso a destra per rispondere ai singoli tweet. Link al download Twitter (Free, Windows Store) ?

Twitter PWA : aggiunto il supporto al menu di condivisione : Dopo appena un giorno di distanza dall’aggiornamento lato server rilasciato da Twitter per la sua PWA di Windows 10 e Windows 10 Mobile, ecco che ne arriva un altro. La nuova versione introduce il supporto dei tweet al menu di condivisione di Windows 10 incrementando ulteriormente il livello di integrazione con l’OS di Microsoft da parte della Progressive Web App. Mentre in precedenza, se si provava a condividere un tweet, veniva ...