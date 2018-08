Twin Mirror | DONTNOD annuncia l' arrivo del primo trailer di gameplay

Bandai Namco parla della collaborazione con Dontnod per Twin Mirror : Durante una recente intervista con GamesIndustry.biz, Hervé Hoerdt, vice presidente per il marketing e il mercato digitale di Bandai Namco, ha dichiarato che la società spera che il 50% della sua attività possa venire da nuove IP in futuro. Una di queste nuove proprietà è Twin Mirror, un gioco di avventura di Dontnod, lo sviluppatore di Life is Strange e Vampyr.Hervé Hoerdt ha discusso questa partnership in quella stessa intervista e sembra che ...

DONTNOD parla della nuova IP Twin Mirror in un primo video diario di sviluppo : Twin Mirror è stato presentato nel corso dell'E3 2018 ed è subito riuscito ad attrarre la curiosità degli addetti ai lavori, trattandosi di una IP nuova di zecca per PS4, PC e Xbox One con un focus sulla narrazione pubblicata da Bandai Namco e sviluppata da DONTNOD, autori dell'apprezzato Life is Strange.Oggi possiamo scoprire di più sul gioco grazie alle parole dello stesso Oskar Guilbert, CEO di DONTNOD, che nel primo video diario di sviluppo ...

Bandai Namco e Dontnod annunciano Twin Mirror per PS4 - Xbox One e PC : ... che dovrà scoprire la verità sulla morte del suo amico in questo titolo investigativo in cui la narrazione, come da tradizione Dontnod, avrà un ruolo fondamentale nell'economia di gioco. "I ...

Bandai Namco e DONTNOD annunciano Twin Mirror per PS4 - Xbox One e PC : Sapevamo che Sony avrebbe annunciato oggi una nuova IP per PS4 nell'ambito dell'iniziativa "conto alla rovescia" che festeggia l'arrivo dell'E3 2018, e la compagnia questo pomeriggio ha puntualmente mantenuto la promessa presentado Twin Mirror, nuovo titolo di DONTNOD pubblicato da Bandai Namco.Twin Mirror è stato mostrato con un lungo trailer che racconta brevemente la storia di Sam, che dovrà scoprire la verità sulla morte del suo amico in ...

Bandai Namco annuncia Twin Mirror : Bandai Namco Entertainment annuncia Twin Mirror, un thriller psicologico che segna ufficialmente il suo debutto nel genere delle avventure narrative. Il rilascio di Twin Mirror è previsto nel 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC via STEAM. Twin Mirror: Dai creatori di Life is Strange Sviluppato da DONTNOD Entertainment, lo studio che ha realizzato l’acclamato Life is Strange, Twin Mirror offre ...

Bandai Namco e Dontnod annunciano Twin Mirror per PS4 - Xbox One e PC : Sapevamo che Sony avrebbe annunciato oggi una nuova IP per PS4 nell'ambito dell'iniziativa "conto alla rovescia" che festeggia l'arrivo dell'E3 2018, e la compagnia questo pomeriggio ha puntualmente mantenuto la promessa presentado Twin Mirror, nuovo titolo di Dontnod pubblicato da Bandai Namco.Twin Mirror è stato mostrato con un lungo trailer che racconta brevemente la storia di Sam, che dovrà scoprire la verità sulla morte del suo amico in ...