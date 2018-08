Tutti gli spettacoli della Fiera nazionale del Peperone e de Il Foro Festival

Bologna - vicino l’innesto in difesa : Tutti i dettagli : Bologna alle prese con gli ultimi innesti utili a puntellare la rosa a disposizione di Mister Inzaghi Il Bologna si appresta a chiudere l’acquisto di Danilo, difensore d’esperienza utile per la retroguardia di mister Inzaghi. Dopo qualche incomprensione con club e piazza, Danilo ha deciso di lasciare l’Udinese e dunque sta cercando una nuova sistemazione. Il Bologna sembra aver avanzato l’offerta giusta e dunque è ...

Festival Show a Lignano Sabbiadoro con Roby Facchinetti - Riccardo Fogli ed Einar : Tutti gli ospiti : Festival Show a Lignano Sabbiadoro accoglierà sul palco alcuni degli artisti italiani del momento. Dopo il successo delle precedenti tappe, si prosegue il 21 agosto a Lignano Sabbiadoro (Udine) con una nuova sfida tra gli emergenti e con nuovi artisti italiani attesi per la presentazione dal vivo dei rispettivi nuovi singoli in radio. A Festival Show a Lignano Sabbiadoro ci sarà Dolcenera e dall'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ...

Milan-Milinkovic-Savic : spunta un incontro galeotto - Tutti i dettagli : Milinkovic-Savic continua a far parlare di sè, accostato al Milan del neo dirigente Leonardo pronto all’assalto per l’asso della Lazio-- A Roma parlano di rinnovo imminente, in ambienti milanesi invece si vocifera di un assalto rossonero: cosa prevede il futuro di Milinkovic-Savic? Il giallo s’infittisce, al punto che nelle ultime ore Sportmediaset ha parlato di un incontro tra Lotito ed i vertici milanisti, avvenuto in quel di ...

Vaccinazioni - petizione raccoglie 170mila firme : “Difendiamo Tutti i bambini - sì ai vaccini per andare a scuola” : “Difendiamo tutti i bambini, sì ai vaccini per andare a scuola”. Si chiama così la petizione lasciata su change.org da un gruppo di genitori che hanno figli con patologie al fegato. La petizione in pochi giorni ha raccolto oltre 170mila adesioni ed è rivolta al premier, al ministro della Salute e a tutti i parlamentari. Il documento chiede di evitare il rinvio di un anno dell’obbligo vaccinale perché potrebbe avere conseguenze anche ...

DIRETTA MOTOGP/ Streaming video TV8 e SKY gara live : Tutti sulla griglia di partenza - via! (Gp Austria 2018) : DIRETTA MOTOGP gara e warm-up live GP Austria 2018 Zeltweg: cronaca e tempi, podio e vincitore dell’undicesimo Gran Premio stagionale (oggi domenica 12 agosto)(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 13:35:00 GMT)

Tutti gli stadi della Serie A : Come si presentano i venti impianti che ospiteranno le partite di campionato: dal sempre presente Meazza di Milano a quello nuovo di Frosinone The post Tutti gli stadi della Serie A appeared first on Il Post.

Cdp - la Cassaforte di Stato : Tutti la vogliono - ma occhio a non romperla |L’Economia in edicola domani gratis : Il ceo Fabrizio Palermo prepara un piano industriale diverso. Priorità: banda ultralarga, export, acquedotti. Tra gli altri argomenti del settimanale, la seconda casa: dopo anni di discesa, rallenta la caduta dei prezzi. Monopoli: l’America accende un faro su Big tech

Sfera Ebbasta - doppio live in Puglia : Tutti pazzi per il fenomeno della Trap : Il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. Tutte le undici canzoni contenute nel suo nuovo album, ' Rockstar', hanno infatti raggiunto i primi posti ...

Tuffi - Europei 2018 : domenica 12 agosto. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara : Settima ed ultima giornata degli Europei di Tuffi. Tornano sul trampolino Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nel sincro femminile dai 3m. Esordio nella rassegna continentale per Vladimir Barbu, che sarà protagonista dalla piattaforma. PROGRAMMA gare ore 10.30: Preliminari piattaforma maschile ore 13.30: Finale sincro femminile 3m ore 14.40: Finale piattaforma maschile ITALIANI IN gara Piattaforma Maschile: Vladimir Barbu Sincro 3m Donne: ...

Atletica - Europei 2018 : Tutti gli azzurri in gara domenica 11 agosto. Orari e programma delle gare : Oggi domenica 11 agosto è in programma l’ultima giornata di gare agli Europei 2018 di Atletica leggera, ultimi italiani protagonisti a Berlino per chiudere in bellezza. Si parte in mattinata con le due maratone dove Sara Dossena e Stefano La Rosa possono togliersi delle soddisfazioni importanti senza dimenticarsi di Catherine Bertone ed Eyob Faniel. In serata poi le due 4×100, quella maschile con Filippo Tortu e compagni può togliersi ...

European Championships 2018 - Tutti gli italiani in gara oggi (12 agosto). Programma - orari e tv : oggi domenica 12 agosto scenderanno in campo gli ultimi italiani agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. L’Italia si gioca le ultime carte da medaglie: Elia Viviani punta in alto nella prova in linea di ciclismo; Simone Ruffini, Martina Grimaldi e gli azzurri delle 25 km di nuoto di fondo hanno delle ottime chance per salire sul ...

Tiro a volo - Europei 2018 : programma - orari e tv di domenica 12 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Si disputano oggi le ultime due prove degli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf, in Austria: si tratta dello skeet a coppie miste, senior e junior: l’Italia, già certa di trionfare nel medagliere, punta comunque ad aggiungere altri allori alla ricca collezione. Nella categoria senior andranno in pedana Bacosi-Rossetti e Cainero-Filippelli, mentre nella categoria junior ecco Longhi-Sdruccioli. Per i seniores la lotta sarà serrata: saranno ...

“Vi mostro il mio corpo dopo il parto”. Francesca Del Taglia di Uomini e Donne spiazza Tutti : È vero è sempre poco il tempo che dedichiamo a questo pensiero, a come sia e cosa comporti il post parto per una donna. In questi giorni ci ha pensato Francesca Del Taglia a dirlo a tutti, in un modo così profondo e esemplare che il suo post sui social è diventato un coacervo di like e commenti positivi. Francesca è infatti diventata mamma per la seconda volta. L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ e il compagno Eugenio ...

Turismo : «Presenze in calo. Necessario un consorzio di Tutti gli operatori senza colore politico » : In molti vorrebbero dare una smossa all'economia locale, il mio parere strettamene personale non vede solo la parte estiva dei 3 / 4 mesi ma anche l'altra quella invernale" a dirlo è Massimiliano ...