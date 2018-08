Turismo e rievocazioni storiche | martedì 14 agosto a Massa Marittima torna il Balestro

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 agosto 2018) Domani14alle 21.30 a(Gr), è in programma una delle più importantidella Toscana: ildel Girifalco, una antica gara organizzata dalla Società dei Terzieri Massetani in collaborazione con il Comune diche si svolge due volte l’anno, l’ultima domenica di maggio e il 14. Si tratta della sfida tra i balestrieri dei tre Terzieri in cui è divisa storicamente fin dal Medioevo la città: Borgo, Cittanuova e Cittavecchia, arrivata alla 121 esima edizione, gara in grado di regalare forti emozioni e che spesso si decide all’ultimo tiro. Ogniè dedicato ad un tema; per questa edizione la dedica riguarda il Libero Comune e il 700esimo anniversario della sommossa dei massetani (1318) guidata da Niccoluccio Todini contro “la politica tirannica del podestà senese Niccoluccio Mignanelli che mirava a disunire ...