Turismo d' agosto manutenzione io non ti conosco

Ferragosto - Coldiretti : 8 milioni le presenze in agriTurismo previste per l’estate 2018 : Circa 8 milioni le presenze in agriturismo previste per l’estate 2018 con un aumento del 14% rispetto allo scorso anno, il maggior incremento tra le diverse mete delle vacanze: lo rileva un’analisi della Coldiretti/Ixè in occasione del grande esodo per Ferragosto che quasi sei italiani su dieci (57%) trascorrono fuori casa, con il picco delle presenze in campagna per vacanze, gite, picnic o grigliate all’aria aperta. Un ...

Turismo : agosto top. Previste 86 milioni di presenze : Ed è per questo che continuiamo senza stancarci a richiamare l'attenzione della politica verso il Turismo: bene il ritorno dei voucher, aiuterà a gestire i picchi inattesi. Ma bisogna abbassare la ...

Turismo : sindaco Jesolo - ci aspetta super agosto all’insegna del tutto esaurito : Jesolo (Ve), 15 lug. (AdnKronos) – ‘Quello che ci aspetta è un super agosto, all’insegna del tutto esaurito sulla nostra spiaggia. Le previsioni che stiamo iniziando a ricevere sui pernottamenti negli alberghi e appartamenti del litorale sono molto buone e confermano il trend positivo degli ultimi anni, con presenze turistiche che, solo nel 2017, si sono attestate sui cinque milioni e mezzo di visitatori. Se il meteo si ...

Turismo : sindaco Jesolo - ci aspetta super agosto all’insegna del tutto esaurito (2) : (Ve) – (Adnkronos) – “Si proseguirà poi con le grandi feste sulla spiaggia, come ‘Random – una festa a caso” prevista per il 4 agosto nella zona del faro di Piave Vecchia, dove i giovani potranno ballare e divertirsi sulle note di generi musicali tra i più diversi vestiti in modo stravagante. Il 12 agosto sull’arenile di piazza Brescia toccherà invece a ‘Holi Color”, festa che si ...