L'Italia si conferma tra le mete favorite dei turisti: le stime di Demoskopica parlano 62,8 milioni di arrivi,2,2 milioni in più (+3,7%) rispetto al 2017. Veneto,Lazio,Lombardia e Trentino-Alto Adige le regioni a maggiore presenza di, mentre la maggiore crescita percentuale è in Basilicata, Sardegna, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria. Il pernottamento medio è di 3,7 notti, ma in Calabria,Marche,Sardegna e Trentino-Alto Adige ci si ferma di più.(Di lunedì 13 agosto 2018)