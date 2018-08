Turismo | boom di stranieri nel 2018 | oltre 216 milioni di presenze

Turismo - Uecoop : “E’ boom di piste ciclabili in città - +21 - 3% in 5 anni” : boom delle piste ciclabili nei capoluoghi di provincia cresciute del 21,3% in cinque anni creando una rete ecologica utile ai pendolari urbani che vanno al lavoro sulle due ruote ma anche a quei turisti che scelgono la bicicletta per scoprire monumenti e bellezze architettoniche. E’ quanto emerge da un’elaborazione dell’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati Istat in relazione allo stanziamento di oltre 361 milioni di euro da parte del ...

Turismo : boom dei borghi suggestivi “anti-afa” : Saranno circa 1,5 milioni i turisti in camper che invaderanno le strade del nostro Paese in questi mesi estivi: lo rivela una stima dell’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, secondo cui circa 800.000 italiani e 700.000 stranieri sceglieranno questa tipologia di vacanza puntando sulle mete di villeggiatura più tradizionali del Belpaese ma con un occhio di riguardo per quei borghi situati in posizioni geografiche fortunate che ...

Turismo : boom dei lidi ravennati a maggio ma pernottamenti in calo in città : maggio premia i lidi ravennati: secondo i dati da poco diffusi dalla Regione, i numeri mensili hanno visto un aumento rispetto allo scorso anno del 15 per cento sul numero di turisti e del 25,6 per ...

Boom del Turismo sportivo - workshop a Capri : ... nel complesso del Grand Hotel Quisisana, economisti, esponenti delle istituzioni politiche e sportive, manager e campioni dello sport discuteranno su 'turismo sportivo: un volàno per l'economia'.

Boom Turismo sportivo - workshop a Capri : ... nel complesso del Grand Hotel Quisisana,economisti, esponenti delle istituzioni politiche e sportive,manager e campioni dello sport discuteranno su 'turismosportivo: un volàno per l'economia'.

Federalberghi - a giugno è boom di assunzioni nel Turismo : Teleborsa, - Il turismo si conferma il settore trainante dell'occupazione. In prossimità della stagione estiva, si registra un record di assunzioni nel mese di giugno, con conseguente implemento e ...

Federalberghi - a giugno è boom di assunzioni nel Turismo : Il turismo si conferma il settore trainante dell'occupazione. In prossimità della stagione estiva, si registra un record di assunzioni nel mese di giugno, con conseguente implemento e creazione di ...