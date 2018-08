Turchia : un'altra giornata di passione per lira - borsa - bond e cds : Le vendite sono scattate dopo la decisione degli Stati Uniti di raddoppiare i dazi su alluminio e acciaio provenienti dalla Turchia oltre ai dubbi espressi dalla BCE sull'economia turca e al pericolo ...

L'altra rotta dei migranti - dalla Turchia in barca a vela per 5.000 euro a testa : Ieri l'ultimo sbarco di 69 pachistani. Il traffico gestito da scafisti lettoni, ucraini e georgiani riguarda un'immigrazione "di lusso" rispetto a quella proveniente dalla Libia. E così arrivano in Italia da 3.500 a 5mila persone all'anno

Turchia - Erdogan va verso un'altra vittoria : a scrutinio quasi finito è al 53 - 56% : In Turchia i seggi sono chiusi e il Paese si prepara a una lunga notte , fatta di emozione e polemiche. Si profila una vittoria per il presidente della Repubblica, Recep Tayyip Erdogan e il suo ...

Turchia - per Erdogan si profila un’altra vittoria : In Turchia i seggi sono chiusi e il Paese si prepara a una lunga notte, fatta di emozione e polemiche. Si profila una vittoria per il presidente della Repubblica, Recep Tayyip Erdogan e il suo partito islamico Akp. Il Capo dello Stato quando è stato scrutinato l’88% dei seggi è attestato intorno al 53, 56% dei consensi a poco più del 20% dei seggi ...