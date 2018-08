Turchia sotto assedio | Erdogan accusa Trump di tradimento

Turchia - la lira crolla sotto la soglia di pericolo. Il ministro delle Finanze : “Già pronto un piano di azione economica” : La Turchia ha elaborato un piano di azione economica che inizierà ad attuare già da oggi per allentare le tensioni degli investitori. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze del paese, Berat Albayrak. «Da lunedì mattina in avanti le nostre istituzioni prenderanno le misure necessarie e condivideranno gli annunci con il mercato», ha detto in un'i...

Turchia - la lira apre in calo sul dollaro “Sotto la soglia-rischio di Goldman Sachs” Ankara : “Subito liquidità nel sistema” : Le rassicurazioni che arrivano dalle autorità della Turchia, inclusa la liquidità iniettata dalla Banca centrale nel sistema finanziario, non frenano le vendite sulla lira turca e i timori di una nuova giornata di passione sui mercati internazionali. La moneta di Ankara ha aperto in calo, con il rapporto USD/TRY volato oltre la soglia pericolo individuata da Goldman Sachs a quota 7, per poi recuperare terreno a 6,45. Ripresa che ha lasciato ...

L’Europa peggiora sotto il peso della Turchia. Tasso BoT al top dal 2014 - risale lo spread : Seduta in rosso per le piazze europee, costrette a fare i conti con il crollo della lira turca e i timori sulle politiche di Erdogan, che potrebbero influenzare l'esposizone delle banche Ue. A Milano ok Unipol, male Unicredit. Euro sotto 1,15 dollari, ai minimi da un anno. Vola il rendimento dei buoni del Tesoro. A New York avvio in deciso ribasso per Wall Street...

L’Europa peggiora sotto il peso della Turchia. Tasso BoT al top dal 2014 : Seduta in rosso per le piazze europee, costrette a fare i conti con il crollo della lira turca e i timori sulle politiche di Erdogan, che potrebbero influenzare l'esposizone delle banche Ue. A Milano ok Unipol, male Unicredit. Euro sotto 1,15 dollari, ai minimi da un anno. Vola il rendimento dei buoni del Tesoro...

Bancari sotto pressione. Effetto Turchia su Unicredit : Teleborsa, - Si muovono in ribasso i titoli Bancari di Piazza Affari con l'indice settoriale FTSE IT Banche che cede oltre due punti percentuali. Il peggiore tra i player del comparto, è Unicredit che ...

Turchia : banca centrale conferma tassi al 17 - 75% - deluse attese. Sotto pressione Lira turca : Mossa a sorpresa da parte della banca centrale turca che contrariamente alle attese del mercato non entra in azione sul fronte tassi. L'istituto di Ankara ha infatti deciso di confermare il tasso di ...

Turchia - la banca centrale conferma i tassi. Sotto pressione la lira : Lo ha segnalato l'Ufficio nazionale di Statistica, TurkStat, precisando che nei tre mesi precedenti l'economia aveva registrato invece una crescita del 7,3%. Il Governo ha prospettato una crescita ...

A proposito di Turchia - riassunto breve degli ultimi quattro anni sotto Erdogan : ... sempre più costretti in vincoli soffocanti, che ha fatto notizia sui giornali di tutto il mondo. Nella puntata de Il tempo e la storia che la Rai ha dedicato agli ultimi trent'anni della Turchia, ...