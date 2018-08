Turchia | nuovo crollo della Lira | Erdogan | Complotto

blogo

(Di lunedì 13 agosto 2018) Dopo ilturca, oggi lunedì 13 agosto, alla riapertura dei mercati finanziari esettimana borsistica, il presidenteRecep Tayypprova a rassicurare: "I fondamentali dell'economia turca sono molto forti, faremo tutto il possibile per risolvere la questione" con nuovi piani a sostegnoè tornato denunciare il "" degli Stati Uniti, che vogliono "colpire alle spalle" la"partner strategico nella Nato" non si sa ancora per quanto, aveva già minacciatonei giorni scorsi dopo il raddoppio dei dazi USA su acciaio e alluminio provenienti da Ankara.Laturca è scesa oggi ai nuovi minimi sul dollaro, a quota 7,24, perdendo un altro 9% dopo il 16% ceduto da venerdì scorso, trascinando giù le borse asiatiche e occidentali. La banca centrale turca ha quindi annunciato che metterà a disposizione ...