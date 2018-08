Turchia | lira sopra quota 7 sul dollaro | nuovo minimo record

Turchia - la crisi della lira aumenta incertezza e volatilità sulle Borse : Per gli esperti le variabili economiche e finanziarie legate ai problemi di Ankara non sono sufficienti da sole a giustificare le vendite di venerdì. Sono invece il catalizzatore di una reazione in contesto già difficile...

Turchia e Lira ed Atomica. Le news non è economica - ma politica - Spoiler : i problemi economici ci sono da mesi ne scrivemmo a giugno - : ... la bilancia delle partite correnti negativa , commerciale negativa, la crescita fortissima ed un limitato, ma presente, deficit governativo comunque indicavano un'economia cresciuta troppo, con una ...

Turchia e crisi della lira : le cause : Con la fine del Quantitative easing nei paesi avanzati, i capitali hanno smesso di affluire così facilmente nell'economia turca. Il problema più grande a questo punto è diventato quello di ...

Crolla la lira - Trump sfida Erdogan : “Raddoppio i dazi alla Turchia” : Tensioni politiche e fragilità economica, sanzioni finanziarie e manovre valutarie, minacce e ritorsioni. ...

I dazi di Trump affondano la Turchia La lira crolla ai minimi - caos in Borsa : L'economia traballa, ma anche le prospettive geopolitiche si fanno fosche. Se gli amici della Nato fanno questo, chi rimane? Nel pomeriggio il presidente turco telefona al Cremlino e Vladimir Putin ...

Turchia - politiche autoritarie e finanza in poche mani : perché la lira è crollata : La Turchia è un'economia emergente tra le più rilevanti. Il Paese fa parte della Nato, anzi è il secondo esercito dell'Alleanza: ha un ruolo strategico notevole, anche per il fatto di essere una ...

Perché il crollo della lira spinge la Turchia tra le braccia di Putin : Sull'economia turca, infatti, si sono addensate le nubi dopo che il presidente statunitense, Donald Trump, ha dato il via libera al raddoppio dei dazi sull'acciaio e all'incremento del 20% sull'...

Turchia - giornata da incubo : Borsa e lira a picco - bond alle stelle : TeleBorsa, - giornata da incubo per la Turchia. Le indiscrezioni di stampa circa i timori della BCE per l'attuale situazione economica del Paese ha scatenato una vera e propria tempesta sui mercati ...

Turchia spaventa i mercati - crollano lira e bond governativi : Roma, 10 ago., askanews, - Precipita la crisi finanziaria della Turchia sull'effetto dei nuovi dazi annunciati dagli Stati Uniti su alluminio e acciaio. Una crisi che ha diverse radici, politiche ...

La crisi della Lira in Turchia e l'addio a Cesare De Michelis. Di cosa parlare stasera a cena : Primato mondiale per la dichiarazione inopportuna al presidente turco Erdogan per aver chiesto ai suoi concittadini, durante la fase più nervosa della crisi valutaria che sta colpendo il paese, di vendere valuta straniera per acquistare Lira turca. In sostanza ha chiesto di fare esattamente l'oppost

Turchia - finanza nel panico. Erdogan invita cittadini a sostenere la lira : Teleborsa, - Non si calma la bufera sulla finanza della Turchia provocata da indiscrezioni di stampa relative ad un presunto allarme della BCE. La lira turca sta cedendo oltre 12 punti percentuali sul ...

Turchia - Erdogan esorta i cittadini a sostenere la lira turca : Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha sollecitato i suoi concittadini a cambiare le loro valute estere per sostenere la lira turca dopo il crollo sui mercati valutari. "E' in corso una lotta ...

