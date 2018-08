Turchia | lira risale da minimo record | mercati ancora nervosi

Turchia - nuovo crollo della Lira - Erdogan : "Complotto" : Dopo il nuovo crollo della Lira turca, oggi lunedì 13 agosto, alla riapertura dei mercati finanziari e della settimana borsistica, il presidente della Turchia Recep Tayyp Erdogan prova a rassicurare: "I fondamentali dell'economia turca sono molto forti, faremo tutto il possibile per risolvere la questione" con nuovi piani a sostegno della Lira . Erdogan è tornato denunciare il "complotto" degli Stati Uniti, che vogliono "colpire alle spalle" ...

Turchia - lira giù : tensione sui mercati. Milano in rosso - lo spread vola a 278 : Non è ancora finita la paura sui mercati per la crisi della lira turca, dei titoli di Stato di Ankara e della conseguente debolezza della Borsa di Istanbul. Nessun crollo, ma i bond dei Paesi...