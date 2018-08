Turchia - l’economia paga il conto del «familismo islamico» di Erdogan : Dopo il fallito golpe del luglio 2016 sono stati allontanati i personaggi più esperti e riconosciuti dai mercati per essere sostituiti da persone del «cerchio magico» ma palesemente incompetenti o stravaganti...

Turchia - nuovo crollo della Lira - Erdogan : "complotto USA - la nostra economia è forte" : Dopo il nuovo crollo della Lira turca, oggi lunedì 13 agosto, alla riapertura dei mercati finanziari e della settimana borsistica, il presidente della Turchia Recep Tayyp Erdogan prova a rassicurare: "I fondamentali dell' economia turca sono molto forti, faremo tutto il possibile per risolvere la questione" con nuovi piani a sostegno della Lira . Erdogan è tornato denunciare il "complotto" degli Stati Uniti, che vogliono "colpire alle spalle" ...

Turchia - Erdogan : nostra economia solida : 13.49 "I fondamentali della nostra economia sono molto forti" e riguardo alla crisi della lira turca "faremo il possibile per risolvere la questione". Nuovo intervento del presidente turco Erdogan dopo il crollo della moneta. "Ci saranno altri piani" per sostenere la lira, ha annunciato. La situazione è un "complotto" degli Usa, che vogliono "colpire alle spalle" la Turchia , "partner strategico nella Nato", accusa Erdogan .

"L'economia turca è forte e nessuno dovrebbe dare seguito a notizie e azioni speculative", ha twittato oggi Ibrahim Kalin, portavoce del presidente Erdogan, aggiungendo che la banca centrale, l'autorità

Turchia : si indaga su attacco a economia : 11.18 La procura di Istanbul ha aperto un'indagine su individui sospettati di essere coinvolti in azioni che minacciano la sicurezza economica della Turchia . Lo riferisce la Cnn Turk. La Turchia è ...

Turchia : si indaga su attacco a economia : 11.18 La procura di Istanbul ha aperto un'indagine su individui sospettati di essere coinvolti in azioni che minacciano la sicurezza economica della Turchia . Lo riferisce la Cnn Turk. La Turchia è stata presa di mira da un attacco economico, ha detto l'ufficio del pubblico ministero, impegnandosi a intraprendere azioni legali contro tutte le notizie e i resoconti dei social media che ritiene funzionali all'obiettivo di questo attacco .

##Turchia - economia mette a rischio scommessa elettorale Erdogan : Roma, 23 giu. , askanews, Alla vigilia del doppio voto legislativo e presidenziale i problemi dell'economia restano quanto mai all'ordine del giorno in Turchia. E non certo a vantaggio dei calcoli elettorali del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. L'intervento della Banca centrale, che all'...