Turchia | la lira apre in calo sul dollaro “Sotto la soglia-rischio di Goldman Sachs”

(Di lunedì 13 agosto 2018) Le rassicurazioni che arrivano dalle autorità della, inclusa la liquidità iniettata dalla Banca centrale nel sistema finanziario, non frenano le vendite sullaturca e i timori di una nuova giornata di passione sui mercati internazionali. La moneta di Ankara ha aperto in, con il rapporto USD/TRY volato oltre lapericolo individuata daSachs a quota 7, per poi recuperare terreno a 6,45. Ripresa che ha lasciato subito il passo a nuovi sell, visto che laè scesa nuovamente verso quota 7, ai livelli di apertura. Dopo le turbolenze della scorsa settimana, laturca aveva aperto in deciso ribasso scivolando, secondo i dati di Reuters, fino al minimo record di 7,22, dunque al di sotto di quellapari a 7,1 in corrispondenza della quale gli analisti diSachs avevano avvertito che tutti gli eccessi di capitale delle banche turche sarebbero ...